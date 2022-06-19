中職／范米特用紅土違規　樂天提出抗議

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棒球規則6.02之1也提到
（1）在投手丘18呎範圍內，禁止用手接觸嘴及嘴唇後再觸摸 球，或是在踏觸投手板時用手接觸嘴及嘴唇；但在接觸球 前或踏觸投手板前明顯地將投球的手指擦乾則是允許的。 例外：天候寒冷時，於比賽開始前，若經雙方總教練同意後 ，裁判員得允許投手呵氣於手取暖。 罰則：違反本項之規定時，主審應立即更換比賽球，並給予 投手警告，投手若再違反時，即宣告壞球。在宣告之同 時投手仍然投球時，若擊球員因安打、失誤、四壞球、 觸身球或其他原因到達一壘，且其他跑壘員在被判出局 前亦已至少進佔 1 個壘時，則視同無違規狀況，Play繼 續進行，連續違規者應被聯盟會長處以罰款。 （2）將唾液附於球、手或手套上。 （3）用手套、身體、衣物磨擦球。 （4）將異物附著於球。 （5）以任何方式污損球的表面。 （6）以6.02(c)(2)〜(5)之方式，投出所謂之抹滑的球（Shine ball）、唾液球（Spit ball）、沾泥球（Mud ball）或磨粗 的球（Emery ball）。投手以徒手摩擦球是被允許的。 （7）在身上或身體藏有任何外來物質。
此外，富邦投手威迪茲曾在2日對戰味全龍時被發現使有外部物質，當場被驅逐出場，威迪茲被禁賽10場，且加罰1萬元。