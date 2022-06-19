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中職／范米特用紅土違規　樂天提出抗議

▲富邦悍將先發投手范米特。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.05）
▲富邦悍將先發投手范米特。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.05）

記者吳政紘/新北報導

2022-06-19 17:38:592022-06-19 17:52:32

中職樂天桃猿今天作客新莊富邦主場，富邦先發投手范米特因為用紅土後抓球，被三壘指導教練西村彌抓到，並向主審提出抗議，這才換了球，比賽繼續進行。

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根據棒球規則規則3.01：任何球員不得故意污損球或使用泥土（Soil）、松香（Rosin）、石蠟（Paraffin）、甘草（Licorice）、砂紙（sandpaper）、金鋼砂紙（Emery-paper）或其他物質摩擦球。裁判員得令違反規定之球員歸還該球，並將其驅逐離場。此外，違規者並自動禁賽10場比賽。二、規則6.02（c）（4）：投手將異物附著於球。

棒球規則6.02之1也提到

（1）在投手丘18呎範圍內，禁止用手接觸嘴及嘴唇後再觸摸 球，或是在踏觸投手板時用手接觸嘴及嘴唇；但在接觸球 前或踏觸投手板前明顯地將投球的手指擦乾則是允許的。 例外：天候寒冷時，於比賽開始前，若經雙方總教練同意後 ，裁判員得允許投手呵氣於手取暖。 罰則：違反本項之規定時，主審應立即更換比賽球，並給予 投手警告，投手若再違反時，即宣告壞球。在宣告之同 時投手仍然投球時，若擊球員因安打、失誤、四壞球、 觸身球或其他原因到達一壘，且其他跑壘員在被判出局 前亦已至少進佔 1 個壘時，則視同無違規狀況，Play繼 續進行，連續違規者應被聯盟會長處以罰款。 （2）將唾液附於球、手或手套上。 （3）用手套、身體、衣物磨擦球。 （4）將異物附著於球。 （5）以任何方式污損球的表面。 （6）以6.02(c)(2)〜(5)之方式，投出所謂之抹滑的球（Shine ball）、唾液球（Spit ball）、沾泥球（Mud ball）或磨粗 的球（Emery ball）。投手以徒手摩擦球是被允許的。 （7）在身上或身體藏有任何外來物質。

此外，富邦投手威迪茲曾在2日對戰味全龍時被發現使有外部物質，當場被驅逐出場，威迪茲被禁賽10場，且加罰1萬元。

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