捷克查獲史上最大毒品走私 800kg古柯鹼混香蕉送進超市
▲捷克警方日前破獲該國史上最大量的古柯鹼走私案，一名當地超市店員發現總重800公斤的古柯鹼磚竟和香蕉一同裝箱運進超市內。（圖／捷克警方推特）
×
▲捷克警方日前破獲該國史上最大量的古柯鹼走私案，一名當地超市店員發現總重800公斤的古柯鹼磚竟和香蕉一同裝箱運進超市內。（圖／捷克警方推特）
物流公司出錯並不罕見，不過日前捷克卻發生物流出錯因此破獲該國史上最大宗古柯鹼走私的運毒案件，當時一名捷克超市的員工發現，疑似從中美洲運來的香蕉當中，竟藏有價值將近20億捷克克朗（約6800萬英鎊），重達840公斤的古柯鹼，員工開箱後傻眼也立刻通報警方，當地警方已經著手和他國相關部門合作處理此案，同時針對另一間收到同一批貨物的捷克當地超市進行搜查。
根據捷克公共廣播電台報導，在當地時間週五（17日）警方破獲這起該國史上最大量古柯鹼走私案，事發地點在捷克北部伊欽鎮（Jicin）的超市，一名員工發現由物流公司送到超市的紙箱內，不只有來自中美洲的香蕉，竟然還放著大批綠色包裝的古柯鹼磚；根據警方說法，靠近科內日諾河畔里赫諾夫（Rychnov nad Kneznou）地區的另一間超市也收到了類似包裹，這些古柯鹼磚總重高達840公斤，市價至少有20億捷克克朗（約6800萬英鎊），相當於新台幣2億4千萬元。 ▲總重8百公斤的古柯鹼磚被發現藏在裝有香蕉的紙箱當中。（圖／捷克警方推特） 警方緝毒部門負責人佛萊德里奇（Jakub Frydrych）表示，當地警方已和他國緝毒部門合作處理此案，據信該批貨物應來自於中美洲，警方也同時在搜查其他可能收到同一批貨物的商店。不過，這並非捷克首度在超市物流中查獲毒品，2015 年布拉格的一家超市發現了100公斤的古柯鹼，更早之前捷克警方則在倉庫中發現117公斤的古柯鹼藏在果乾類木箱當中。 ▲捷克警方在推特上公開當天查獲的古柯鹼。（圖／捷克警方推特）
報導指出，歐洲毒品歐洲毒品與毒癮監控中心（European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction，EMCDDA）月初報告才提到，隨著疫情在全球趨緩，「毒品供應鏈」也開始重新轉動，包含供給與使用率也出現回彈，古柯鹼等毒品在歐洲氾濫的程度甚至超過疫情前的水平。
※【
NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995