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你是誰？出門驚見「毛駕駛」端坐貨車　他愣：我沒養貓啊

▲日本一名男子驚見自己的貨車上出現一隻陌生「毛駕駛」！（圖／推特帳號tatamatsumo）
▲日本一名男子驚見自己的貨車上出現一隻陌生「毛駕駛」！（圖／推特帳號tatamatsumo）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 18:37:21

請問這名毛駕駛有沒有駕照啊？相信許多人都知道，日本是一個對浪浪很友善的國家，許多民眾都會主動照顧街上的貓咪與狗狗，因此隨處都可以見到牠們的蹤影。不過就有一名網友日前經過自己的貨車時，竟然發現駕駛座上出現一名「毛駕駛」，讓他忍不住傻眼直呼：「你是誰啦！」

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這名推主松本拓也本身是日本高知縣一名牧牛小農，每天都在牧場裡忙碌地照顧著40頭奶牛，由於工作型態的關係，松本先生平時都必須開著小貨車搬運各種物資。這天他經過自己的貨車時，突然發現車內有不明騷動，走近一看竟然是一隻陌生的黑白貓，不知何時偷偷溜進車裡， 看見松本先生出現也不害怕，還一臉認真地端坐在駕駛座上、直直盯著松本先生看，模樣彷彿在說：「我是來應徵駕駛的啦！」

▲松本先生發現一隻陌生的黑白貓闖入自己的貨車中，坐在駕駛座上認真地盯著自己。（圖／推特帳號tatamatsumo）
▲松本先生發現一隻陌生的黑白貓闖入自己的貨車中，坐在駕駛座上認真地盯著自己。（圖／推特帳號tatamatsumo）
▲黑白貓：腦闆哩厚，偶是來應徵貨車駕駛員啦，請問薪水是不是乾乾罐罐肉泥還有住宿全包？（圖／推特帳號tatamatsumo）
▲黑白貓：腦闆哩厚，偶是來應徵貨車駕駛員啦，請問薪水是不是乾乾罐罐肉泥還有住宿全包？（圖／推特帳號tatamatsumo）
松本先生將黑白貓的照片分享在推特上，短短3天就吸引超過10萬人次按讚分享，許多網友都紛紛笑說：「今天開始這台車歸牠了」、「你被選中了，恭喜」、「都示意這麼明顯還不知道嗎？還不把牠帶回家照顧」、「司機麻煩開車」、「貓：沒時間解釋了快上車！」、「你有養貓嗎？沒有？現在有了」，而松本先生事後也補充，這隻貓咪從此之後就常常出現在穀倉裡，也就任由牠自行進出囉！（編輯：陳珮瑜）


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