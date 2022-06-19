許藍方哭窮真相曝！剩20萬也豪邁借人 閨密求別再被騙
「最美博士」許藍方被捲入醫師不倫案，被原配求償300萬，還要公開道歉，雙方和解條件談不攏，上回出庭沒有律師相陪，竟然是因為戶頭只剩7000多元，無法支付訴訟律師費，還被質疑哭窮，其實他之前在《小姐不藏私》影片，就被曝光戶頭金額不高，還很有義氣要借給「不吸地團」成員，沒想到現在連律師費都付不出來。
「不吸地團」班底感情不錯，還組成7朵花出遊，主持人派翠克為了考驗成員們友情，安排筱筱、張琳、Pag致電給其他人借錢或做出特殊要求，結果個性天兵的許藍方，完全沒有發覺怪異之處，先是筱筱致電邀她來家裡幫忙打蟑螂，即使內心很害怕，還有錄影通告，她都願意擱下，豪邁答應幫忙打蟑螂，派翠克揭曉是整人遊戲，她還天真詢問到底有沒有蟑螂，超有義氣的表現，讓姐妹們都很稱讚。
接著，Pag又致電許藍方，透露公司急需金錢周轉要借100萬，結果許說身上沒什麼錢，「我現在只有20幾萬，全部都被我媽拿走了」，即便經濟拮据，她竟爽快答應借出20萬，只留下生活開支費用，Pag刻意要求再多一點，許藍方天真回答，先問經紀人看是否有收入進帳，「如果《小姐不熙娣》有錄的話，那我就可以再多一點零用錢」，成員事後坦承惡作劇，Pag忍不住說了3遍「阿方，你可不可以不要這麼好騙！我認真擔心你」，並認真強調千萬不要隨便借錢給別人。
節目播出後，許藍方天兵行為，讓粉絲都笑翻了，「博士真的可以列為重點保護動物耶」、「一定要多發阿方啊，讓她有零用錢花」、「你們不要這樣弄博士啦，她人很好也太好騙，要好好保護她」，也有人質疑是節目效果，結果釣出許藍方回覆：「：「是玩真的！！我那天喘死，貓砂不夠剛買回來，然後已經要衝出門了！B2哥可怕也成功的地方就是節目都沒在做假的，不然有誰會想在銀幕前笨給大家看啊 我演技也沒那麼好好嗎？不然我早去當演員」。而這次節目播出時間點，剛好在許藍方跟律師溝通期間，公布戶頭只剩20幾萬不謀而合，間接證實沒說謊。