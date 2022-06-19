白貓與比特犬生活！長大後「站姿眼神」全變：罐罐交出來

這氣場好強大！俗話說得好，跟什麼人在一起相處久了，自然而然氣質就會越來越相近，這個道理也通用在毛小孩身上。國外一隻小白貓從小與比特犬養在一起，沒想到長大後牠的眼神都流露出一股「耍狠」的模樣，網友看了全都笑翻了！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲白貓小時候看起來靈巧又可愛，與一般貓咪無異。（圖／FB帳號Mr. Gato）臉書帳號Mr. Gato過去曾分享了一系列白貓與比特犬的照片，這隻白貓來自泰國的一戶人家，飼主將牠與兩隻大型比特犬養在一起。白貓小時候相當可愛，一對圓滾滾的大眼睛看起來既聰明又靈巧，但也許是從小被比特犬帶大，不知何時開始，白貓的表情逐漸開始「耍狠」，雖然與狗前輩們站在一起時身材嬌小了許多，不過牠的站姿與表情卻霸氣十足，常常看起來一副「逞兇鬥狠」的模樣，不是擠眉弄眼，就是一臉兇惡地斜眼盯人，氣勢可完全不輸一旁的狗狗們，儼然牠才是當中的「老大」！▲沒想到白貓與比特犬一起長大後，眼神逐漸「耍狠」了起來。（圖／FB帳號Mr. Gato）▲不僅站姿非常相似（霸氣外八），還會斜眼盯人。（圖／FB帳號Mr. Gato）▲在兩隻大型比特犬的中間，白貓的氣勢一點都不輸人。（圖／FB帳號Mr. Gato）▲白貓老大看起來心情不太美麗？（圖／FB帳號Mr. Gato）▲白貓：安抓？這我保鑣啦，有意見逆？（圖／FB帳號Mr. Gato）▲兩隻比特犬看起來都比牠還要和善？（圖／FB帳號Mr. Gato）▲白貓：朕的靠山可是很硬的，別惹偶，快點把罐罐交出乃！（圖／FB帳號Mr. Gato）網友們看了照片後都忍不住笑噴表示：「這告訴我們一件事，跟隨誰很重要」、「金派」、「貓：怎樣我是有靠山的休想動我」、「叫我比特貓」、「那隻貓～好殺的眼神」、「好可愛喔！牠ㄧ定覺得自己是狗」、「養出來的貓有可能是『貓形外貌、雄獅戰鬥力』」、「近朱者赤，近墨者黑啊」、「表情像就算了，連腳都要這麼開」、「後台很硬」。（編輯：陳珮瑜）你是誰？出門驚見「毛駕駛」端坐貨車 他愣：我沒養貓啊貓咪偷躲電視機後面！奴才發現牠一臉驚慌：可惡被抓包惹魔法喵喵？黑貓「倒U字型」飄浮下方現黑影 網全愣了橘貓頂上功夫超強！淡定「頭戴高帽」：朕的新造型不錯吧