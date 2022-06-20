俄國減供天然氣　義大利加入卡達天然氣田擴張計畫

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卡達上週宣布法國道達爾能源集團（TotalEnergies）為此一開發案首個和持股最大外國夥伴，持有6.25%股份。卡達將會宣布有更多企業加入。
卡比說：「今天我很高興宣布挑選埃尼集團為此一獨特戰略計畫的夥伴。」
道達爾能源集團執行長普揚（Patrick Pouyanne）上週告訴法新社，此一計畫可望於2026年投入生產，並於2027年幫助卡達增加逾60%液化天然氣產量。
俄羅斯侵略烏克蘭後，西方國家試圖降低對俄羅斯能源依賴，開發新能源的迫切性在世界各地全面提升。
埃尼集團17日指出，從俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）獲取的天然氣供應量只有原先要求的50%，當時為俄方第3天減供。義大利指控俄羅斯天然氣工業公司就減供一事散布謊言。
卡達能源估計，北方氣田（North Field）蘊藏全球已知天然氣儲量的約10%。
卡比拒絕披露還會再宣布有多少夥伴加入。埃克森美孚公司（ExxonMobil）、殼牌石油公司（Shell）、康菲石油公司（ConocoPhillips）都曾被業界消息人士點名討論過；彭博本週報導稱，也有中國企業在磋商中。
韓國、日本、中國都已成為卡達液化天然氣主要巿場，但是自從去年歐洲能源危機以來，卡達已對英國提供額外供給的幫助，並且宣布對德國的合作協議。
卡達尋求針對供應能源簽署長期協議，過去都遭到歐洲拒絕，但是烏克蘭衝突已經迫使他們改變態度。
能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）分析師陶爾曼（Daniel Toleman）告訴法新社：「卡達此時此刻是成本最低供給來源，因此對主要企業具有吸引力。」
「所以這些企業希望參與那些計畫。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110619