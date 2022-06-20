赫爾辛基大學結束與北京合約　關閉校內孔子學院

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斯內爾曼表示：「他們詢問我們是否考慮討論續約。我們說，我們不予考慮。」
孔子學院和赫爾辛基大學的合約明年1月到期。
芬蘭並不是唯一決定關閉孔子學院的國家。
近年來，已有數十所西方大學懷疑孔子學院是北京政府的宣傳機器，而關閉校園內的孔子學院。
瑞典和丹麥也已經關閉境內孔子學院。
斯內爾曼指出：「我們希望遴選我們自己的師資，自行聘任。我們也希望中文的教學以研究為基礎。」
斯內爾曼告訴芬蘭廣播公司，中國駐芬蘭大使館就關閉孔子學院一事和他們接洽。「他們希望孔子學院可以持續。」
關閉孔子學院意味著赫爾辛基大學現在必須自行提供中文課程。斯內爾曼說，赫爾辛基大學已聘請兩位教授中文的教師。
她進一步說明：「我們希望強化中文的技能，因為現在的需求比以往更強烈。」
赫爾辛基大學校內的孔子學院成立於2007年。根據合約，赫爾辛基大學負責遴選孔子學院的院長，並支付其薪資，中國政府則指派副院長，以及負責副院長和三名中文教師的薪資。
根據芬蘭國家廣播公司取得的資料顯示，赫爾辛基大學發現副院長的角色並非「學術性質」，並且和中國大使館的關係過於密切。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110619