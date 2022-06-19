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汽車停白線整排遭開罰！違規原因曝　網愣：真的長知識了

▲有民眾日前將車子停在白線內卻遭到開罰，真實原因曝光。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲有民眾日前將車子停在白線內卻遭到開罰，真實原因曝光。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 23:10:20

駕駛應該都知道，路邊只要劃上紅線就代表禁止停車，不過居然發生將汽車停在白線還遭到開罰的事件？有民眾抱怨將汽車停在路邊白線內竟然被視為違停，消息一曝光立刻引起網友熱議。

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一名網友在臉書社團《彰化人大小事》發文，表示彰化市進德路與實踐路有好多部汽車都被警察開單，但不解的是明明這些車輛都停在白線以內，甚至有人連停在自家門口也被開罰，不僅讓許多受罰車主感到冤枉，也對罰則一頭霧水。

▲原來是有車主將汽車「斜停」在進德路路邊，按照規範，即使在白線內，停車方式不依規定依法仍可開罰600元至1200元。（圖／翻攝自Google地圖）
▲原來是有車主將汽車「斜停」在進德路路邊，按照規範，即使在白線內，停車方式不依規定依法仍可開罰600元至1200元。（圖／翻攝自Google地圖）
根據《自由時報》報導，彰化警分局第五組組長汪振豪指出，平時道路劃設的白線內確實可以停車，但是「車輛必須依照道路順行方向且僅靠路邊停放，逆向、斜插式停放均未符合規定，依法可開罰600元至1200元罰鍰」，同時他也補充表示，除非道路原先劃設的停車格就是斜插式，否則一律視為違規停放，警方都可以依法取締開罰。而《道路交通管理處罰條例 》第1項第6款中明訂：「不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車」、「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，均可處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。

不少網友看到消息後都紛紛表示：「第一次知道斜停會開罰，長知識了」、「沒有畫斜格子的都只能順向停」、「警察加油～台灣道路才會安全，白線內很多是給人行的，但台灣人以為都是停車位⋯⋯」、「看完這樓今天心情特別好」、「太好了，這樣才對，縱容太久，糾正起來。最好往全面收費的方向發展，公平性原則，公共區域本該使用者付費，同時也可以杜絕地方長期霸佔免費區域，公權力硬起來」、「看到這文，我會開心一整天」、「斜停、放一堆三角錐、還有買房送門口那塊地的觀念，真的是臺灣最美麗的風景」。（編輯：陳珮瑜）

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