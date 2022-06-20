新冠持續、流感病例激增！澳洲恐面臨「雙疫夾擊」

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根據澳洲衛生部的數據，截至6月5日，今年已通報了約8萬8000例流感病例，當中超過50%或約4萬8000例是在6月5日前2週內被診斷出來的。
報導指出，自4月中旬以來，澳洲每週新增流感病例已突破過去5年平均，患者的增加比往年開始得早，速度也比往年快得多。
流感和新冠肺炎都是與呼吸道相關的疾病，並通過相似的感染途徑傳播，一般在冬天更容易肆虐，一直以來都有公衛衛生專家警告，無法排除出現雙重流行的可能。
雖然針對新冠肺炎採取的防疫措施，如戴口罩、洗手、社交安全距離、旅行限制等，對預防流感也有效；然而，隨著各國陸續恢復經濟和社會活動，這些措施也正在被取消。
此外，在連續2年的病例下降後，人們對流感的免疫力也下降了，除了澳洲，紐西蘭、智利和烏拉圭的流感病例也正在增加，專家憂心新冠病毒打亂了流感的傳染模式，使得流感高峰期更難預測。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。