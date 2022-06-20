COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

新冠持續、流感病例激增！澳洲恐面臨「雙疫夾擊」

▲醫學和公衛專家警告，須提防新冠肺炎與流感病毒的夾擊。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲醫學和公衛專家警告，須提防新冠肺炎與流感病毒的夾擊。（示意圖／翻攝自Pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-20 06:43:12

全球新冠疫情遲遲未能真正受控，新的變種病毒一再出現，給各國防疫增添莫大壓力。然而，澳洲專家近日警告，澳洲持續與新冠肺炎作戰的同時，流感病例也在激增，擔心在「雙疫夾擊」（twindemic）的情況下，會對澳洲人民的健康形成雙重風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，位於南半球的澳洲，流感季節通常是6月到9月，雖然在2020年新冠疫情爆發後，流感病例連續2年大幅下降，但自今年4月底以來，當地的流感病例一直在增加。

根據澳洲衛生部的數據，截至6月5日，今年已通報了約8萬8000例流感病例，當中超過50%或約4萬8000例是在6月5日前2週內被診斷出來的。

報導指出，自4月中旬以來，澳洲每週新增流感病例已突破過去5年平均，患者的增加比往年開始得早，速度也比往年快得多。

流感和新冠肺炎都是與呼吸道相關的疾病，並通過相似的感染途徑傳播，一般在冬天更容易肆虐，一直以來都有公衛衛生專家警告，無法排除出現雙重流行的可能。

雖然針對新冠肺炎採取的防疫措施，如戴口罩、洗手、社交安全距離、旅行限制等，對預防流感也有效；然而，隨著各國陸續恢復經濟和社會活動，這些措施也正在被取消。

此外，在連續2年的病例下降後，人們對流感的免疫力也下降了，除了澳洲，紐西蘭、智利和烏拉圭的流感病例也正在增加，專家憂心新冠病毒打亂了流感的傳染模式，使得流感高峰期更難預測。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

性伴侶感染猴痘怎麼辦？美CDC奇葩指南引議

北韓式抗疫！民眾被逼戴3層口罩種田　哀嘆「好難呼吸」

真心話？譚德塞遭爆私下認新冠病毒「由武漢實驗室外洩」

長新冠不容小覷！千名病患因後遺症停職　5%康復者遭解雇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀