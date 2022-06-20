酒醉情侶為「前任」爭吵！醋男割腕相逼 她竟奪刀自捅亡
台北市一名林姓男子（28歲），16日晚間與林姓女友（24歲）到台北某酒店飲酒，直至隔天清晨由代駕司機載2人返家，但在回程途中，2人卻發生口角，林男因不滿女友和前男友聯繫，氣得拿出刀子割手腕自殘相逼，豈料林女見狀，竟一把搶過刀子，往自己左胸連刺3刀洩憤，送醫後仍傷重不治，詳細死因還有待解剖後釐清。
據了解，林男和林女在16日晚上，一同開車前往松山區某酒店飲酒，直至隔天凌晨才叫代駕，欲返回新竹住處，但在路途中，林男撇見女友手機螢幕，發現前男友又傳訊息，氣的拿出刀子往左手腕自殘，還相約對方出來談判，沒想到林女不甘示弱，竟搶下林男手中的刀，連捅自己3下，導致心臟、肺等器官受傷，當場大量失血昏迷。
代駕司機見狀，連忙用導航查詢最近的醫院，下交流道後直奔中壢區天晟醫院，但因傷勢過重，林女仍在當天早上6時許逝世。
檢警與法醫相驗後，初步認定，林女所受刀傷，應非外人所為，且事發經過與林男、代駕司機描述一致，但家屬對死因仍有質疑，因此後續將解剖釐清。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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