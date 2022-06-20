女神峮峮得罪全世界？戀愛排除2星座 委屈喊話：沒嫌棄
中信兄弟的啦啦隊女神峮峮，是許多球迷的夢中情人，她日前接受17LIVE直播訪談節目《李岳Fun4夜》，聊到挑選對象時，會盡量不碰「摩羯男」，顧慮原因是根據自己和女伴們的經驗，常遇到表面很乖、務實顧家的摩羯男，都屬於惦惦吃三碗公的類型，獅子男太黏也不行，沒想到遇到這兩個星座的粉絲們抗議，彷彿得罪全世界，她緊急在IG限時動態澄清！
峮峮分享自己對星座的見解，也透露加入啦啦隊前，其實自己也是屬於交往時很黏人的類型，後來發現一個人獨處的快樂，改變成不喜歡把太多時間用在跟另一半相處上，節目播出時，被女神排除交往名單的獅子男和摩羯男，感到心碎不已，連忙上線抗議，留言「怎麼否定了世界12分之1的人口」、「其實獅子好吃不黏牙」，峮峮和李岳很怕點燃各星座怒火，強調各星座都有優缺點，遇到合得來的人更重要。
峮峮不願粉絲誤會，昨（19）日發IG限時動態，解釋沒有嫌棄這兩個星座，只是分享身邊女性好友的觀點，才會談戀愛時比較不敢碰這兩個星座，並非全面否定這些星座男生，她貼上一張神情無奈的可愛照片，要粉絲們冷靜一下，不要被標題誤導，絕對沒有嫌棄，「害我感覺得罪了全世界的魔羯男跟獅子男」！