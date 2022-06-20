影／日子難過！倫敦爆示威潮　鐵路工人本週要罷工3次

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有從伯明罕趕往倫敦參加抗議的社工表示，每週必須工作50到60個小時，才能支付賬單和房租；還有英國運輸工會的成員怒指，倫敦每月房租可能漲200至300英鎊，但他們的薪水根本就沒有這樣的漲幅可以應付。
因不滿薪資和工作條件，英國逾4萬名鐵路工人預計6月21日、23日和25日進行罷工，如此一來，恐怕只剩約一半的鐵路網絡罷工日還有開放，服務量大幅縮水。英國全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT）聲稱，這是業界30多年來最大規模的罷工行動，涉及英國鐵路網公司（Network Rail）的員工和13家火車運營公司，堪稱1989年以來的最大糾紛。
雖然Network Rail已提出方案，即加薪2%，並可追溯至1月，以及年內根據生產力及效益指標2度加薪0.5%，不過卻被工會代表打槍，說加薪幅度理應追上通膨速度，在通膨不斷升溫的情況下，工人實際上已被變相減薪。
Network Rail 首席談判代表肖維勒（Tim Shoveller）表示，鐵路公司很努力想找出解決方案，讓協議案能成功，員工也能獲得體面的加薪，但必須考量到納稅人和購票者是否負擔得起，工會的要求遠非公司所能做到的。
報導指出，罷工行動將衝擊大批上班族、要考取中等教育普通證書（GCSE）的學生，以及正在復甦的旅遊業，令所有人面臨最不方便的「悲慘一週」。英國飯店業者週六曾警告，罷工可能使旅遊、休閒和戲劇行業損失超過10億英鎊，並擾亂部分夏季賽事，特別未來一週英國多地的天氣預報都不錯。
英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）表示，政府一再敦促工會在談判桌上解決爭端，可對方卻忽略了這些要求，並指責罷工行動是在懲罰數百萬無辜的人，眼下需要的是冷靜討論、明智改革，以保護英國的鐵路網絡。