COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

影／日子難過！倫敦爆示威潮　鐵路工人本週要罷工3次

▲英國倫敦已過週末爆發街頭示威潮，成千上萬由不同行業組成的勞工上街怒吼，說日子已經快過不下去。（圖／翻攝自鏡報）
▲英國倫敦已過週末爆發街頭示威潮，成千上萬由不同行業組成的勞工上街怒吼，說日子已經快過不下去。（圖／翻攝自鏡報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-20 08:32:402022-06-20 11:05:23

受到新冠疫情和俄烏戰爭多重因素影響，全球物價持續飆漲，民眾荷包明顯變薄，感受很深。英國倫敦已過週末就爆發街頭示威潮，成千上萬名由不同行業組成的勞工上街怒吼，說日子已經快過不下去，英國逾4萬名鐵路工人更威脅將於本週罷工3天，以表示對資方凍結薪金、裁員的不滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《衛報》等英國媒體報導，因為俄羅斯在烏克蘭的戰爭，抑制了能源和小麥等主食的供應，加上全球經濟準備從新冠大流行中復甦，消費需求強勁，供應端卻沒跟上，導致英國和整個歐洲的通貨膨脹率一直在飆升。已過週末大批憤怒的民眾在倫敦市中心遊行，抗議不斷上漲的生活成本，已經快讓他們難以存活。

有從伯明罕趕往倫敦參加抗議的社工表示，每週必須工作50到60個小時，才能支付賬單和房租；還有英國運輸工會的成員怒指，倫敦每月房租可能漲200至300英鎊，但他們的薪水根本就沒有這樣的漲幅可以應付。

因不滿薪資和工作條件，英國逾4萬名鐵路工人預計6月21日、23日和25日進行罷工，如此一來，恐怕只剩約一半的鐵路網絡罷工日還有開放，服務量大幅縮水。英國全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT）聲稱，這是業界30多年來最大規模的罷工行動，涉及英國鐵路網公司（Network Rail）的員工和13家火車運營公司，堪稱1989年以來的最大糾紛。

雖然Network Rail已提出方案，即加薪2%，並可追溯至1月，以及年內根據生產力及效益指標2度加薪0.5%，不過卻被工會代表打槍，說加薪幅度理應追上通膨速度，在通膨不斷升溫的情況下，工人實際上已被變相減薪。

Network Rail 首席談判代表肖維勒（Tim Shoveller）表示，鐵路公司很努力想找出解決方案，讓協議案能成功，員工也能獲得體面的加薪，但必須考量到納稅人和購票者是否負擔得起，工會的要求遠非公司所能做到的。

報導指出，罷工行動將衝擊大批上班族、要考取中等教育普通證書（GCSE）的學生，以及正在復甦的旅遊業，令所有人面臨最不方便的「悲慘一週」。英國飯店業者週六曾​​警告，罷工可能使旅遊、休閒和戲劇行業損失超過10億英鎊，並擾亂部分夏季賽事，特別未來一週英國多地的天氣預報都不錯。

英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）表示，政府一再敦促工會在談判桌上解決爭端，可對方卻忽略了這些要求，並指責罷工行動是在懲罰數百萬無辜的人，眼下需要的是冷靜討論、明智改革，以保護英國的鐵路網絡。


通膨程度令人難接受！葉倫：或取消部分對中關稅

新冠持續、流感病例激增！澳洲恐面臨「雙疫夾擊」

影／俄烏戰爭、持續乾旱！非洲糧荒加劇　動物滋擾頻傳

俄烏戰爭推高小麥價格！印尼人憂國民美食「營多麵」漲價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀