像被槍打到！英國迎旅遊旺季　缺工+故障讓機場大亂

隨著各國陸續鬆綁旅遊限制，全球也開始迎來旅遊浪潮，不過過去2年多受到疫情影響，航空與機場的需求銳減，短時間要完全恢復服務量能似乎有難度。英國倫敦的斯坦斯特德機場（London Stansted Airport）和希斯羅機場（Heathrow Airport），已過週末都出現亂象，旅客大排長龍、大批行李積的滿地都是，讓民眾相當不滿。
根據《每日郵報》報導，夏季旅行的混亂上週末繼續席捲英國各地機場，數百個行李在希斯羅機場的2號航廈外堆積如山，機場負責人聲稱，行李系統存在技術性故障，來不及處理加上行李源源不絕被送入，堆積的狀況讓人傻眼，甚至被譏諷是「巨大的行李地毯」。
報導指出，有數百名乘客在希斯羅機場後等了3個小時才拿到自己的行李，還有人抱怨等了超久才在認領區取回自己的包包，在那之前連該去哪裡拿行李都不知道。
除了希斯羅機場，斯坦斯特德機場也相當混亂，由於隊伍太長、部分航班延誤和取消，不少人甚至得在機場過夜，有些乘客描述，大批人潮在機場過夜的場景活像槍戰，有的航班一延就是6個多小時。
報導指出，新冠大流行期間，成千上萬的航空業人員被解僱，需要12到18個月的時間，才能將其產能恢復到大流行前的水平。現在隨著旅遊需求激增，人力卻還沒補齊，班機大延誤、被取消和旅客被迫睡在機場的情況相當常見。
英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）已向機場施壓，要求他們提高行李搬運工的工資，並承諾會考慮放寬移民限制，引進更便宜的外國勞工，以緩解英國機場的混亂局面。