獨／《原子》誰能出道？10祕辛大公開　小孩參賽像挖到寶

我是廣告 請繼續往下閱讀
Q1：《原子少年》如何決定各團選手？
A：節目將80位少年分為特色鮮明的八大星球競賽，有些少年們分配的星球和預期不同，其實，許多選手幾乎是唱跳、饒舌、創作兼具，製作人詹仁雄坦言，如果讓強強聯手組成一團，讓實力較落後的70個人去挑戰前10名，反而失去節目看點，為了平衡各團實力，營造熱血的團魂，工作人員用盡心思，畢竟分組人選很難盡如人意。
Q2：挑選選手過程是否順利？
A：由於疫情關係，許多寶藏男孩留在台灣，讓《原子》挖掘選手過程相當順利，但為了讓他們有征服舞台的專業能力，錄製前仍舉辦舞蹈營訓練選手，凝結出成員們的團魂，像選手自組成「亞特蘭提斯」就是在疫情關係之下促成的成果。眼尖觀眾也會發現，許多少年都來自黎明技術學院表演藝術系，佳辰、文廷、MAX、小孩、林煥鈞等人都是校友，彼此呼朋引伴一起追夢。
Q3：哪位少年最讓人驚喜？
A：製作人謝皓倫接受網紅團體「到處都是瘋女人」訪問，透露當初音樂製作人于傳勇推薦選手蔡承祐，說是舞團裡最棒的人選，當時蔡從高雄長途奔波北上、素顏未施脂粉的模樣，讓製作人仍有疑惑，直到妝髮之後的帥氣模樣，讓他大為驚豔。原本未簽約經紀公司的「小孩」何世華，本來是素人，沒想到展現唱跳實力後，讓工作人員興奮不已，「感覺像挖到寶藏」，製作人彭柏邑也稱讚他是天生的藝人。
Q4：哪位選手的星球安排有遺憾？
A：製作人謝皓倫透露，能唱跳還能寫歌的呂植宇，實力非常堅強，但被分類在舞技高超的土星，同組選手競爭太激烈，風格與眾不同的呂植宇，因此錯失上場機會，算是比較遺憾之處。但隨著節目後期呈現，呂植宇以優秀創作能力圈粉，〈你的眼睛要了我的命〉已經是超洗腦神曲。而擁有菸嗓美聲又會寫歌的巴比原先想去天王星，因為歌唱實力調配被分在金星，但他和金星完美契合的表演，顯得相得益彰，反而更加閃耀明星光芒。
Q5：選手比賽是否都唱現場？
A：《原子少年》多是激烈唱跳表演，氣息容易不穩，加上為了跳舞便利性，選手多帶耳麥上台，考量表現能否完美呈現，現場難免會有墊音，選手也會開麥，彩排時會試音調整比例；拿手麥的話收音效果較好，像周湯豪和天王星的導師合作賽，堅持拿手麥並增加演唱音量，展現選手的饒舌實力。
Q6：選秀比賽是否有內定之說？
A：工作人員笑說，每場比賽私下還會打賭，哪組會獲得導師或來賓青睞，但藝術評論畢竟很主觀，許多不錯的表演未必或高分，像坤達和火星合作的〈放手〉分數偏低，出乎製作單位預料，另外某些舞蹈完美的表演，會因唱功些微被扣分，不確定性才是選秀比賽的迷人之處。
Q7：為何每次只讓5位選手上場？
A：節目內容長度有限，為了留給觀眾更深刻記憶度，必須有所取捨，這也是繼上次製作女團節目《菱格世代DD52》，製作單位收穫的經驗，眾多選手上台，在畫面呈現上變得較紛亂，每個人露臉時間更少，容易失焦，才會嚴選淘汰，讓較優秀選手上場，留下更棒的舞台。
Q8：《原子少年》最後出道團挑選規則？
A：節目製作初期規劃和滾石、索尼2家唱片公司合作，會選出一隊冠軍團和一隊人氣團出道，為其發行專輯，總決賽出爐的冠軍團，將由唱片公司決定出道人選進行簽約，預計7月發布消息。另一團人氣團，則結合beanfun!、UP直播網路投票及見面會觀眾專屬投票權，總和所有票選人氣後，由唱片公司挑選成員出道，活動持續進行到8月，才會確定組團人選。
製作人詹仁雄透露，因為節目非常成功，在網路及電視台播出都受到歡迎，征服各個族群的心，不只2家唱片公司，甚至出現第3家唱片公司洽詢簽約可能，所以支持星球落後的粉絲，千萬不要放棄，你在網路積極投下的每一票，都會幫助喜愛的少年被看見，創造更多無限可能。
Q9：《原子少年》會為團員規劃哪些活動？
A：除了冠軍團和人氣團發片外，製作單位野火娛樂也依照不同特色，規畫團員未來星途，以中性風格圈粉的金星，由於獨特魅力非常突出，將為其打造專屬團綜節目，邀請歌手和少年們互動，又唱又跳又愛聊的金星寶藏少年們，將擁有獨一無二的音樂節目。「Ending妖精」林佳辰則收到好幾部電影、戲劇邀約，經過多年專業訓練的他，會以全方位活躍演藝圈。
Q10：這次見面會沒搶到票，還有機會近距離接觸《原子少年》嗎？
A：由於《原子少年》見面會初登場，獲得粉絲踴躍參與，少年們首次見到粉絲都很感動，製作單位信心大增，將在暑假規劃更大場地的演出，粉絲們千萬不要錯過！為了讓大家珍藏這個夏天和少年們的美好回憶，《原子少年》將發售寫真書，預計7月18日預購，7月25日正式發行。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n
NOWnews民調網址：
https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0