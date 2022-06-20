COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

神準心測！選1張卡 測下半年「哪個星座是你的幸運星」

▲塔羅牌艾菲爾老師就分享一項神準卡牌心理測驗，憑直覺選出一張牌，就能知道下半年「哪個星座是你的幸運星」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師臉書）
▲塔羅牌艾菲爾老師就分享一項神準卡牌心理測驗，憑直覺選出一張牌，就能知道下半年「哪個星座是你的幸運星」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 10:35:18

已經快要6月底了，2022年已經過了一大半，你的運勢還好嗎？對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享一項神準卡牌心理測驗，因為有時想要獲得好運，除了自身的努力之外，身旁的貴人相挺這其實也很重要，那麼在下半年，你要如何讓自己提升好運？身邊的誰又會是你的最佳助力？請憑著第一直覺，選出下面四張卡牌中，最有感覺的一張牌，老師要告訴你「哪個星座會是你的幸運星」，記得找家人朋友一起來測，或許他就是你的幸運星！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲塔羅牌艾菲爾老師就分享一項神準卡牌心理測驗，憑直覺選出一張牌，就能知道下半年「哪個星座是你的幸運星」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師臉書）
▲塔羅牌艾菲爾老師就分享一項神準卡牌心理測驗，憑直覺選出一張牌，就能知道下半年「哪個星座是你的幸運星」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師臉書）
Ａ、太陽

Ｂ、行星

Ｃ、月亮

Ｄ、雙手

-選好看答案-

答案Ａ、太陽

這一張卡牌暗示，想要在下半年成功，你不能再用舊的方法和思維模式，必須徹底改變，特別是在你的個性方面，要拋開固執己見，並多聽聽別人的建議與經驗；另外，最好是有搬家、搬遷或是換工作之類的轉變，配合這樣實際的變化，你便可以迎接下半年的好運。下半年會帶給你幸運的星座，請你多留意水瓶座、射手座和巨蟹座，他們對你的運勢會有增強的助力。現在就發個訊息給身邊的水瓶、射手、巨蟹朋友，相約碰面聊聊。

答案Ｂ、行星

這一張卡牌暗示，想要在下半年成功，你就必須準備創業、或是在職場中大展身手，並且付出更多的時間和精力。你是一個很務實，也很急切想要成功的人，或許前陣子你常感到不得志，不過在下半年，你能夠抓到好的機會、好的方向，記得加強信心，想要美夢成真其實不難。下半年會帶給你幸運的星座，請你多留意天蠍座、處女座和天秤座，他們對你的運勢會有增強的助力。現在就發個訊息給身邊的天蠍丶處女、天秤朋友，相約碰面聊聊。

答案Ｃ、月亮

這一張卡牌暗示，關於你的夢想或是理想，想要在下半年成功，你必須要有清晰的目與明確的方向，如果你是想法與行動配合的人，那麼這張牌給你的提醒是做就對了，你會在下半年遇到貴人，對方能夠協助你實踐願望。下半年會帶給你幸運的星座，請你多留意獅子座、金牛座和摩羯座，他們對你的運勢會有增強的助力。現在就發個訊息給身邊的獅子、金牛、摩羯朋友，相約碰面聊聊。

答案Ｄ、雙手

這一張卡牌暗示，想要在下半年成功，你必須先拔除感情的刺，也就是別過度沉浸在失戀、愛情挫折中、或想要分手的窘境，你應該冷靜思考怎麼做對自己才是最好的，因為只要搞定感情，不管做什麼事你都能夠越來越順心。如果你目前的感情穩定，便可以無後顧之憂。下半年會帶給你幸運的星座，請你多留意雙子座、雙魚座和白羊座，他們對你的運勢會有增強的助力。現在就發個訊息給身邊的雙子、雙魚、白羊朋友，相約碰面聊聊。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

冷氣開26度熱醒！內行抖「3招」省電又涼爽：關鍵非溫度

面試上台積電「這職位」卻猶豫了！知情人抖內幕：有夠爽

七年都不穿內衣！妹子曬「胸部真實變化」照　全場震驚了

「世新女神」黃琳曬低胸辣自拍！鏡子反射全看光　網羞炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀