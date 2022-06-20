神準心測！選1張卡 測下半年「哪個星座是你的幸運星」

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Ｂ、行星
Ｃ、月亮
Ｄ、雙手
-選好看答案-
答案Ａ、太陽
這一張卡牌暗示，想要在下半年成功，你不能再用舊的方法和思維模式，必須徹底改變，特別是在你的個性方面，要拋開固執己見，並多聽聽別人的建議與經驗；另外，最好是有搬家、搬遷或是換工作之類的轉變，配合這樣實際的變化，你便可以迎接下半年的好運。下半年會帶給你幸運的星座，請你多留意水瓶座、射手座和巨蟹座，他們對你的運勢會有增強的助力。現在就發個訊息給身邊的水瓶、射手、巨蟹朋友，相約碰面聊聊。
答案Ｂ、行星
這一張卡牌暗示，想要在下半年成功，你就必須準備創業、或是在職場中大展身手，並且付出更多的時間和精力。你是一個很務實，也很急切想要成功的人，或許前陣子你常感到不得志，不過在下半年，你能夠抓到好的機會、好的方向，記得加強信心，想要美夢成真其實不難。下半年會帶給你幸運的星座，請你多留意天蠍座、處女座和天秤座，他們對你的運勢會有增強的助力。現在就發個訊息給身邊的天蠍丶處女、天秤朋友，相約碰面聊聊。
答案Ｃ、月亮
這一張卡牌暗示，關於你的夢想或是理想，想要在下半年成功，你必須要有清晰的目與明確的方向，如果你是想法與行動配合的人，那麼這張牌給你的提醒是做就對了，你會在下半年遇到貴人，對方能夠協助你實踐願望。下半年會帶給你幸運的星座，請你多留意獅子座、金牛座和摩羯座，他們對你的運勢會有增強的助力。現在就發個訊息給身邊的獅子、金牛、摩羯朋友，相約碰面聊聊。
答案Ｄ、雙手
這一張卡牌暗示，想要在下半年成功，你必須先拔除感情的刺，也就是別過度沉浸在失戀、愛情挫折中、或想要分手的窘境，你應該冷靜思考怎麼做對自己才是最好的，因為只要搞定感情，不管做什麼事你都能夠越來越順心。如果你目前的感情穩定，便可以無後顧之憂。下半年會帶給你幸運的星座，請你多留意雙子座、雙魚座和白羊座，他們對你的運勢會有增強的助力。現在就發個訊息給身邊的雙子、雙魚、白羊朋友，相約碰面聊聊。（編輯：郭佩蓉）
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