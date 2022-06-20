3線1星督察巧遇車禍肇事逃逸 一查肇事者竟是通緝犯
高雄市政府警察局三線一星駐區督察郭富忠於日前執行慰勤結束後，巧遇車禍案，隨即下車了解狀況，未料肇事陳姓騎士竟趁機逃逸，郭富忠立即提供行車紀錄器提供給辦案員警，案發約2小時後，警方不僅將陳男逮捕，還查出他是通緝犯。轄區內惟派出所除將陳男解送歸案，另肇事逃逸的行為則依交通事故逃逸罪函送法辦。
高雄市警局三線一星駐區督察郭富忠17日深夜10時許到鼓山分局內惟派出所慰勤結束後，行經鼓山三路與華安路口巧遇車禍，並撞見陳姓機車騎士肇逃，郭富忠立即下車了解兩人傷勢等員警到場後，提供行車紀錄器「支援」辦案。
內惟派出所副所長鄭育明表示，警員陳君慈立即根據行車紀錄器畫面中的車牌，迅速調閱周邊監視器畫面，掌握車主住址，隨即由警員黃金龍、王威仁於18日00時30分左右即刻趕到車主住址詢問，車主才發現借住在他家的陳姓友人騎他的機車與人發生車禍還逃逸，員警落實盤查之下，發現53歲的陳姓男子竟是澎湖地檢署所發布的「毀損債權」通緝犯。
鄭育明指出，經員警進一步追問，陳男才坦承日前已接獲家人通知，知道自己遭通緝，所以與人發生車禍後才趕緊離開現場，但沒想到警方在短時間內如此迅速找到他，警方依法將其逮捕，並於警詢筆錄製作完成後解送至鼓山分局視訊澎湖地檢署歸案。