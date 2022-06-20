COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

恩恩案洩錄音！新北消防員自首　卓冠廷：捍衛吹哨者權益

▲恩恩案洩錄音！新北消防員自首，卓冠廷：捍衛吹哨者權益。 (示意圖／柳榮俊翻攝2019.11.11)
▲恩恩案洩錄音！新北消防員自首，卓冠廷：捍衛吹哨者權益。 (示意圖／柳榮俊翻攝2019.11.11)

中央社

2022-06-20 11:38:082022-06-20 11:38:13

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北消防局代發一名消防人員聲明，承認外洩恩恩案電話錄音給高中同學卓冠廷；卓冠廷表示，基於保護消息來源的立場，並未提供給媒體，一定會捍衛吹哨者的權益到底。

我是廣告 請繼續往下閱讀
資深媒體人周玉蔻，日前在政論節目中播出119和雙和醫院間電話錄音，引發外界關注。消防局對此表示，有同仁昨天主動向消防局政風室，說明外洩恩恩案的電話錄音檔案，昨晚也向新北地檢署自首。消防局表示，這名同仁有請本局代為發表其親自撰寫的聲明。

聲明內容：「恩恩案發生後的4月中下旬，高中同學卓冠廷主動與我連絡討論恩恩案的狀況，我思慮不周就從系統下載這個案子的資料，包含錄音檔提供給他，和他說明消防局的流程，強調消防局處理上沒有疏失。」

聲明指出「沒想到後來在政論節目上有播放了上述的錄音檔案，事實上我從來沒有同意讓他播放或使用。如此已造成我們119處理本案相關人員隱私的曝光和擔憂，影響了消防局的士氣與形象。我對於一時失察的行為感到後悔，在此希望因為我洩漏出去的檔案不要再被媒體播放，造成更多人的困擾，讓我們可以好好工作。」

新北市議員參選人卓冠廷也發布新聞稿回應指出，恩恩案的橫向錄音檔，果然是新北市長侯友宜的市政府必須全力阻擋公開的關鍵證據，證明侯市府團隊從4月就開始掩蓋真相及說謊。

他表示，3月底，新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的疫情開始爆發，他關注疫情並多次提醒市府要趕緊準備，提升防疫量能。

他說「我掌握的資料，是6月時新北市消防局被揭露演戲給恩恩爸看的事件後，不只一名吹哨者分別提供勤務中心的派遣紀錄、部分錄音檔、內部檢討報告給我，辦公室團隊將派遣紀錄及檢討報告整理之後公布於臉書」。

他表示，至於錄音，基於保護消息來源的立場，並未提供給媒體。吹哨者提供檔案給他，面對市府的追殺，他一定會捍衛吹哨者的權益到底，也請社會上有良知、珍惜民主成果的台灣人，能夠一起守護吹哨者。（編輯：張銘坤）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

恩恩案「橫向錄音檔」遭外流！新北消防員昨晚自首認罪

恩恩爸深夜再發文！喊話侯友宜：提供「橫向錄音」還真相

前消防員按鈴告發！控新北市官員「恩恩案」廢弛職務釀災

橫向錄音檔曝光！消防局找不到衛生局所　恩恩爸怒轟打臉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀