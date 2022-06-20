台中捷運首屆校園大使徵選 　10人脫穎而出

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學生為台中捷運主要客群之一，為加強與校園的連結，中捷公司特別舉辦第一屆校園大使徵選活動，號召學生加入行銷中捷的行列，希望藉由校園大使的年輕創意及活潑的行銷力，讓中捷行銷走進校園，讓更多同學認識中捷。首屆徵選活動在校園引起迴響，共吸引109名學生參賽。
中捷表示，徵選活動採兩階段評選，第一階段書審以參賽者自傳、個人社群經營成效、經歷等評分，選出30名優秀學生晉級決賽。6月19日於舊社站舉辦決賽，專業評審從個人口語表達能力、台風、機智問答、才藝表演等面向進行評分，學生們各個身懷絕技，包括舞蹈、歌唱、樂器、書法及各自設計的自我介紹簡報，都讓評審驚艷，親友團也到場為參賽者歡呼喝采。
中捷指出，經過激烈競爭，文華高中施采伶、台灣體育運動大學吳依璇、東海大學陳宥蓁、台中高農葉宸洋、中國醫藥大學黃子芸、曉明女中陳妍熹、大里高中周子榆、明道中學賴妤禎、台北教育大學林邑帆、台中科技大學蔡淇淇10人脫穎而出成為中捷首屆校園大使。
吳依璇表示，很開心獲選校園大使，之後她會透過社群媒體和拍攝技術宣傳台中捷運；施采伶表示，開心自己能推廣安全、便利、舒適的中捷，讓更多人來搭乘；陳妍熹說，之後會利用自己的社群，把中捷分享給同學。葉宸洋表示，當選後希望能幫忙讓大家更認識台中捷運。
中捷說，將安排10名校園大使參訪中捷，更進一步了解中捷，之後也會邀校園大使參與中捷活動的規劃乃至行銷宣傳，開箱中捷商品等，希望校園大使成為中捷行銷最強的生力軍，一同共創台中美好。