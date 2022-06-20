名家論壇》韋安／侯友宜能度過「人設戰」的難關嗎？

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上禮拜，見到一位侯友宜警政署長時期，警政署的高階人事主管。他說，侯有非常認真的學習能力，任何事他都能深入研究，然後靈活運用。而且會尊重專業，力挺基層。
有一次，為了幫幾萬名基層警員調薪。半年時間裡，侯親自陪同人事主管，到主計處、人事行政局、銓敘部等，6、7個政府單位，用人事專業的角度，和情理法來說破口舌，引用各式圖表和數據來解釋和爭取。還透過當時的立法院長王金平，邀請60多位黨籍立委立法支持該調薪法案通過。
作為7萬警察大軍的指揮官，侯知道只有讓弟兄們有應得的福利和待遇，後顧無憂，才能全力拼治安。作為市長，他同樣也是這樣做的，就是感念基層的辛勞，力挺和捍衛他們的尊嚴和清白，才能鼓勵數萬人的市府團隊，在守護450萬市民健康的防疫戰中繼續堅守下去。
侯友宜的整體防疫表現如何？在今年這波omiron疫情海嘯，指揮中心何妨為這「4件事」，感謝、肯定侯友宜？
多位指揮中心指揮官，最近相繼確診。防疫記者會中，指揮中心醫療應變組副組長、疾管署副署長羅一鈞獨挑大梁，表現的可圈可點。民眾應該感激所有指揮官們，過去2年來的辛勞和付出。不過，指揮中心是否也要感謝和肯定一下侯友宜，過去2個多月的防疫措施，和他所提供的「關鍵建議」。
一，指揮官們現在採用的「居家照護」，輕症在家休養治療政策，是新北最先（4月11日）提出和推動的。
二，確診指揮官的家人和密切接觸者，不必再3+4居隔，完全封閉在家。而是採用0+7自主管理，這是侯友宜費了不少心力建議而來的。
三，法傳系統卡關，造成居隔單之亂，地方公衛人員為此疲於奔命。也是在侯呼籲一個月後，由唐鳳另建一套，確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統。讓指揮官和同住的家人們，現在可以很快收到確診通知和居隔單。
四，還有「快篩陽性視同確診」，也是在侯友宜強烈建議25天後上路。現在不用再跑一趟，到醫院或篩檢處PCR去認定確診，快篩陽性就視同確診，能讓染疫者，從一開始就能及時得到治療醫治。
這波omicron疫情海嘯，已經由高原期轉下，防疫戰中其實中央地方缺一不可。中央扮演中央的角色，而侯友宜的防疫「4隻箭」，1、居家照護確保醫療量能、2、推動居隔轉型0+7、3、解決居隔單之亂、4、快篩陽視確診及時治療，也對全國抗疫戰之成功，起了關鍵作用。讓300多萬確診者，共同度過疫情海嘯。
對侯友宜40年來的「人設」檢驗時刻
這兩天，侯友宜是否連任？是否「侯郭配」直攻2024？成為媒體輿論的焦點。但一切的基礎，就是侯40年來的公務生涯，是否經得起極度嚴格的「人設」檢驗。
侯友宜18歲，從嘉義朴子鄉村，一個豬肉販之子北上從警。他說，抱著一顆「為國家人民做事情」的初心，投入到治安工作。直到第27年成為警大校長，才有空閒第一次有機會，在春節期間，陪父母吃頓年夜飯。
去年父逝，今年母喪，侯都是處理完公安事故，和議會質詢後，才趕回嘉義老家，見雙親最後一面的。父親出殯是在一個週末下午，而侯上午還在參加既定的新北公務行程。下午趕回嘉義，作為幼子捧著父親的遺照，送侯父最後一程。當市長後，侯忙於公務，罕少在假日休息。今年端午節為了辦理母親二七，才缺席當天的公務活動。
30多年警察生涯，侯參與過30多場槍戰。打擊無數壞人，也保護了無數好人。10幾年市政生涯，他在公眾眼前，就是個愛做事、能做事、實實在在在做事的人。也映對了他「為國家人民做事情」的初心
「熱血、辛勞、眼淚和汗水」（blood, toil, tears and sweat'），是英國首相丘吉爾二次世界大戰期間的名言。而「熱血、辛勞、眼淚和汗水」，不過是侯友宜40多年來的日常，而他以為這就是，他常說的扮演好自己教授，和做事的「本分」。
侯友宜的「人設」到底如何？不是靠政治攻防和口水戰來判別，而是要靠人民的眼睛來論斷。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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