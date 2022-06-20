造訪哈瑪星「神秘場域」　史哲：先保密文博會再說

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史哲也表示，墓園分三層，每一層皆有階梯及圍牆，整個墓地覆蓋草皮。至1896年的最後一次葬禮，墓園內共有39座墓碑，其中葬有服務於清帝國海關的職員、旗後第一座燈塔建造人喬治．卡特．司登得、李庥牧師等。
史哲說，19世紀為打狗邁向國際化的關鍵年代，當年葬於打狗外國人墓園中的這些外籍人士，其中的海關官員、船務人員、貿易商即凸顯了打狗當時作為國際貿易港，頻繁進出的商貿盛況，國貿色彩相當鮮明，也顯示打狗外國人墓園區在高雄乃至台灣海商貿易史上之重要性。
史哲也指出，台灣曾經有四座外國墓園，包括澎湖的馬公、基隆、淡水和打狗。馬公墓園於1954年遷葬到基隆墓園。打狗墓園在日治時期間仍屬英國所有，經歷時代更替，現打狗外國人墓區僅剩下三座墓碑及部份古老墓園遺跡。今日走訪此處雖僅留部份殘跡，亦感受到當年打狗港萬商雲集的盛況。
史哲認為，港口是銜接國際化的接口，港口更是現代化的起點，亦是文化交流的起點。在高雄，我們有著深厚的海商貿易史，更在世界歷史發展的過程中扮演重要的角色。在城市中，更有著許多記錄這些歷程的場域，無聲述說著這數百年的生命痕跡。
史哲也說，從打狗外國人墓園可以看到19世紀的大航海時代，打狗港扮演成為台灣對外的窗口，當時蘇格蘭的知名攝影師約翰．湯姆生（John Thomson，1837-1921），曾在亞洲紀錄許多在地的風土人情，也是首位紀錄台灣的的西方攝影師，當年便是從打狗港上岸與當時正在打狗傳教的李庥牧師碰面，也為19世紀的打狗港留下最完整的影像紀錄，接著並前進到甲仙荖濃溪流域一帶，拍攝紀錄百年前的原住民平埔族樣貌，正因如此，約翰．湯姆生的名字已與台灣史緊密烙印在一起，在此再次賣個關子，此大時代的歷史現場將在2022臺灣文博會與台灣設計展再次登場。