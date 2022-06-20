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日本福島挺台石斑魚　鄭運鵬：開放福食的回饋

▲民進黨立法院黨團今日召開輿情回應記者會。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.20）
▲民進黨立法院黨團今日召開輿情回應記者會。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.20）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-20 12:08:08

台灣石斑魚遭中國以藥物殘留為由禁止輸入，現在有位於日本福島的「林養魚場」願意協助進口。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（20）日表示，不只是311地震後的雙方往來，也是半年前政府擴大開放日本福島五縣市食品的回饋與回報。

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日本產經新聞在台支局長矢板明夫在臉書上指出，日本福島縣的大型養殖業者「林養魚場」表示，想報答台灣在日本311大地震提供的援助，「願協助進口台灣石斑魚到日本」。

鄭運鵬說，日本對於各國到日本的食品安全，檢驗標準不會落後中國，也一定是嚴格於中國，日本水產業者本身就是漁產養殖專業，日本林養魚場願意這時候公開表示日本、台灣友好關係，要幫助台灣石斑魚業者進口到日本，有3個意義。

鄭運鵬指出，可見日本對於台灣石斑魚標準有信心；也不相信中國所謂台灣石斑魚有違法用藥狀況；日本跟台灣基於長期友誼，這就是所謂國際善的循環。

鄭運鵬表示，這是台日兩國之間民間基礎，不需要台灣、日本官方，民間就會發起一起來努力，林養魚場說明會說買一、兩噸，讓日本餐廳業者試試台灣口味，是真的促銷活動，如果符合日本口味，就會有真的貿易。

鄭運鵬說，這件事情也不只是311地震後雙方往來，半年前政府擴大開放日本福島五縣市食品，願意回到科學標準，這也是促成位於福島的「林養魚場」站出來幫台灣養殖業者，這有遠因、近因，這是台灣得到日本民間回饋與回報。

副幹事長林靜儀則說，農委會重新檢核台灣國產石斑魚，並沒有中國說的藥物問題。台灣要擺脫國民黨政治掮客長期以政治為前提的農產品外銷，台灣農漁牧產品有一定成本，比較難跟周邊大國競爭，但台灣品質、管控在經濟產業獲得肯定。

林靜儀說，希望台灣擺脫受到中國不合理干預農產品外銷動作，走向更寬廣市場，也盼農委會等相關單位，要幫忙台灣農漁牧產品，建立好的外銷管道，建立輸出到其他國家規格需求、可能機會，來幫助台灣優質農漁牧產品。


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