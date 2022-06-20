新北2歲童染疫亡！「恩恩案」懶人包　事件始末一次看懂

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2022年4月14日，新北市中和區一名2歲男童「恩恩」，確診在家中發高燒，病況十分危急，但恩恩爸恰好在先前就因染疫被隔離，只能透過視訊與妻兒聯繫，期間中和衛生所電話打不通，家人只好求助於1922、119，卻被告知要先等消防局與醫院連繫，確認收治狀況後，才能派救護車送醫，於是一家人等了81分鐘，救護車才姍姍來遲，將恩恩送醫。
●送醫不治
4/19凌晨，恩恩搶救6天後，仍不幸離世，成為國內第一例兒童染疫引發腦炎致死的案例；事後，恩恩爸表示，在孩子確診當天，自己和太太拚了命的打119、1922、消防局、衛生單位求救，但卻等了81分鐘才有救護車到場，質疑「期間到底發生什麼事，為什麼沒有辦法及時派車?」。另外，因為此案，指揮中心在5/13也更改指引，開設學齡前兒童綠色通道，供6歲以下兒童優先照顧。
●家屬要求公開相關紀錄
5/27恩恩爸要求政府公布相關通聯紀錄，並依法向政府申請公開資料，隔2天後，恩恩爸也在臉書上指出，當時情況實在是非常無助，也讓身為爸爸的自己很不甘心，每天都活在自責當中，公開流程是想要一個真相，同時給整個制度一個檢討與改變的機會，不要再讓其他孩子遇上這樣的遭遇。
●恩恩爸得到第一塊拼圖「報案人與1922之間的通話錄音」
6/1恩恩爸得到還原真相的第一塊拼圖「報案人與1922之間的通話錄音」，但第二塊拼圖「1922與其他單位的橫向聯繫紀錄」則未收到，新北市政府消防局和衛生局的資料也沒拿到；隔天6/2，雖新北市政府將資料寄出，但以隱私與個人保護為由，拒絕讓恩恩爸帶回錄音檔，僅提供通話錄音的譯本，對此，恩恩爸表示，還原當時情況很重要，對於不能提供錄音檔感到非常失望。
●恩恩爸首度到消防局聽取錄音檔
為了釐清這81分鐘間，究竟發生什麼事情，恩恩爸於6/6，首度到新北市政府消防局聽取錄音檔、核對譯本，同時表明願意簽立切結書帶回錄音檔，但仍遭消防局長黃德清婉拒，副市長劉和然也指出，若未來恩恩爸想聽音檔，市府都會全力配合。
●張姓網友爆料，消防局偽造「報案事件」
2022年6月7日，一名自稱是前消防員的張姓網友爆料指出，消防局在恩恩爸聽錄音帶當天，偽造報案事件，讓指揮中心呈現一片混亂，疑似想掩蓋真相。對此，新北市消防局解釋，因恩恩爸有說過想了解119作業環境，為重現疫情時119進線量暴增，所以才還原當時話務繁忙的情況讓他了解，同時強調，透過模擬讓恩恩爸了解作業流程，跟張姓網友所謂的「圓謊」無關。
而恩恩爸則回應，對於消防局安排的模擬一事，感到非常錯愕，事前沒有人向他說明，自己是直到網路上有人爆料，才知道一切都是「模擬」出來的。
●1922花143分鐘才「轉案」
隔天（6/8），恩恩爸再於臉書PO文指出，目前已經收到1922補充的橫向通聯記錄文字，但內容十分簡略，亦沒有提供詳細通聯記錄，同時表示「不能接受1922花了143分鐘」，才把救命的需求轉告疾管署北區管制中心，質疑是地方政府失能、1922也沒有發揮功用。
指揮中心則回應，1922沒有調度119或防疫計程車的權限，僅負責回答相關疑問或轉相關單位回答，未來將檢討SOP，緊急狀況下，讓1922也可以通報或緊急調配。
●譯文遺漏「沒有辦法派車，要通知1922」
6/13日上午10時許，恩恩爸與律師現身在新北市消防局，指出重聽錄音時發現，在第一通電話的譯文中，消防局遺漏了一句話「沒有辦法派車，要通知1922」，他心痛表示「這可能影響119後續處理恩恩送醫的所有判斷」，並說到「外縣市都可以直接派車，不懂為何新北還要先通知1922」。
後經證實，「沒有辦法派車，要通知1922」這段對話，確實沒有出現在譯文中，對此，消防局專員陳顥丰則解釋，當下情況是同仁在提醒執勤員，要先去確認有沒有通報衛生單位確診情事，才會有這句話出現，另外譯文僅記錄受話方、值勤員的對話內容為主，因此無關雙方通話的內容，就不會出現在譯文中。
●爆料者張姓網友「按鈴告發」消防局長黃德清
時間轉到上週四（16日），先前自稱前消防員的張姓網友，在律師、消防員工作權益促進協會理事的陪同下，到新北地檢署按鈴告發消防局長黃德清、消防勤務指揮中心主任李宇松，涉嫌弛職務釀成災害，並在受訪時控訴，「衛生局有明顯的疏失」，相關局處在事件中不作為，不說明清楚、不向家屬道歉、以拖待變；而消防局將「基層」推到第一線背黑鍋、築起防火牆等行為，則十分可恥。
●周玉蔻曝恩恩案「橫向錄音檔」
6/17資深媒體人周玉蔻，在節目中公布消防局和雙和醫院的橫向聯繫電話錄音，證實消防局聯絡不上衛生局所，恩恩爸也在節目中稱，這打臉了衛生局長陳潤秋和副局長高淑真所做「同仁很忙」的說明，衛生局沒有不接電話，是根本是找不到人，也證明根本沒有專線。
●消防員自首外洩「錄音檔」
隨著恩恩事件持續延燒，一般民眾也得到官方從未公布的錄音檔，新北市政府消防局昨天（19日）晚上表示，有同仁主動向政風室坦承，將錄音檔外洩一事，因此事後已前往新北地檢署自首；涉案消防員則發布聲明說到，恩恩案發生後，與高中同學卓冠廷討論到案件狀況，因自己思慮不周，就從系統下載該案的資料提供給他，沒想到後來卻在電視上聽到相關錄音，此行為已造成119處理本案相關人員隱私曝光，影響了同事間的士氣，對於一時失察的行為感到非常後悔，希望未來洩漏出的檔案不要再被媒體播放，也不要再造成更多人的困擾。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。