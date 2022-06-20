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LINE免費貼圖7組送「隱藏版3連發」！療癒兔兔畢業狂洗版

▲LINE免費貼圖7組瘋狂大放送「隱藏版3連發」！一次下載最新療癒兔兔，畢業季歡送洗版最實用；浮誇胖古人搞笑日常，還有買爆好康但月底吃土的大白兔。（圖／翻攝自LINE）
▲LINE免費貼圖7組瘋狂大放送「隱藏版3連發」！一次下載最新療癒兔兔，畢業季歡送洗版最實用；浮誇胖古人搞笑日常，還有買爆好康但月底吃土的大白兔。（圖／翻攝自LINE）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-20 13:40:48

LINE免費貼圖7組瘋狂大放送！《NOWnews今日新聞》搶先挖出「隱藏版3連發」，讓大家一次下載最新療癒兔兔，畢業季歡送洗版最實用；浮誇胖古人搞笑日常，還有買爆好康但月底吃土的大白兔，可愛破表通通必須收。

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1、LINE禮物 × chichi
下載期限：2022/07/15
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▲LINE禮物 × CHICHI免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「LINE禮物 × CHICHI」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
2、LINE購物護照★胖古人日常與購物篇
下載期限：2022/07/14
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▲「LINE購物護照★胖古人日常與購物篇」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「LINE購物護照★胖古人日常與購物篇」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
3、LINE購物品牌名店×大白兔日記
下載期限：2022/07/16
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▲「LINE購物品牌名店×大白兔日記」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「LINE購物品牌名店×大白兔日記」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
4、QUEENSHOP × 1G 情人節企劃
下載期限：2022/07/14
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▲免費貼圖「QUEENSHOP × 1G 情人節企劃」。（圖／取自LINE）
▲「QUEENSHOP × 1G 情人節企劃」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
5、momo co × 鯊茶醬：陪你打招呼
下載期限：2022/07/14
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▲免費貼圖「momo co × 鯊茶醬：陪你打招呼」。（圖／取自LINE）
▲「momo co × 鯊茶醬：陪你打招呼」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
6、LINE TV × 鼻妹
下載期限：2022/07/13
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▲免費貼圖「LINE TV × 鼻妹」。（圖／取自LINE）
▲「LINE TV × 鼻妹」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
7、LINE購物 × 紐約狗狗
下載期限：2022/07/6
使用效期：90天
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▲免費貼圖「LINE購物×紐約狗狗」。（圖／取自LINE）
▲「LINE購物 × 紐約狗狗」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）

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