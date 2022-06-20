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今年6起規模6以上強震！專家：釋放9.1顆廣島原子彈能量

▲今年迄今已發生6起芮氏規模6.0以上強震，地震專家郭鎧紋換算，相當於9.1顆廣島原子彈能量，有助於釋放板塊擠壓累積的能量。（圖／張勵德攝）
▲今年迄今已發生6起芮氏規模6.0以上強震，地震專家郭鎧紋換算，相當於9.1顆廣島原子彈能量，有助於釋放板塊擠壓累積的能量。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-20 12:39:322022-06-20 12:39:35

花蓮光復鄉今（20）日上午9時05分發生芮氏規模6.0強震，劇烈搖晃全台有感，讓不少民眾一早就感受到震撼教育！這起地震發生後，今年迄今已經有6起規模6.0以上的強震，相較於歷史平均每年約2到3起6.0以上地震，數量明顯偏多，不少人擔心強震頻繁出現是否為大地震前兆？地震專家郭鎧紋指出，根據觀察每年規模6.0以上強震發生所釋放的能量，換算成廣島原子彈大約8顆以上才算正常，相較於前幾年明顯偏少，今年到目前為止已經釋放了9.1顆廣島原子彈的能量，其實是有助於地表下能量釋放，避免過多的累積引發強震。

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經常以廣島原子彈能量換算來說明地震的郭鎧紋指出，921大地震之後，約從2000年到2016年，台灣每年發生規模6.0以上強震釋放的能量，平均大約有9.25顆原子彈，不過根據他的觀察，從2017年以來慢慢趨於平靜，過去6年釋放能量明顯偏少，最少為2018年的2顆原子彈，最多是2020年的6顆，而到了今年就明顯變多，迄今已經有9.1顆原子彈能量透過強震被釋放出來。

郭鎧紋強調，台灣位處菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊的交界，板塊擠壓碰撞累積的能量都藏在地底，透過不同的大小地震慢慢的釋放是好事，大地震發生的頻率每年都不同，只要不要太長一段時間都沒有活動就不用太擔心。而今日花蓮光復這起地震主要震央位置在花東縱谷西側、偏向中央山脈一帶，這種地震相對來說後續餘震通常不會太大。

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