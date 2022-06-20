9成學生反對實體期末考　青民協籲教育部說明考試配套

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彰化高中在宣布實體段考後，該校學生會長、議長也發訊息批評校方決議前有承諾要與學生代表討論，沒想到學校突襲宣布，讓學生趕到相當錯愕。台中清水高中則是透過全校教師投票的方式，以21票贊成實體考、38票反對，校長裁示「取消實體期末考」。
青民協指出，學生到暑假前雖遠距上課，卻要實體回學校考期末考，讓許多學生、家長擔憂，會讓遠距上課失去意義，且若實體考試到一半，班級有學生快篩陽要全班停課，恐怕也會影響考試公平性。
青民協昨天透過網路進行「實體期末考親師生意見調查」，截至目前共有1萬8263人填寫調查，有79.2%學生表示學校已公告採實體期末考、僅2.4%表示學校公告採遠距考試或多元評量。
調查希望的期末考形式，包含國高中生、家長、教師等，有91.17%反對實體期末考，希望改為線上考試、取消考試、延後考試或改採多元評量方式等。
親師生反對實體期末考原因包括，已經遠距上課，還回去實體段考，沒意義；群聚染疫風險大，若在考試這天有人確診，後續得隔離、之後還要回學校補考很麻煩，認為改採多元評量即可。
親師生支持實體期末考原因則擔心線上考試有漏洞可鑽；實體考試為公平公正公開的做法；確診都可以考分科測驗了，學生不該藉由疫情逃避學習；只要在做好防疫措施的前提下返校考試，包括量測體溫、配戴口罩，不覺得有取消實體期末考的必要。
青民協呼籲教育部，目前中南部多數縣市宣布遠距到暑假，卻採行實體期末考，教育部雖回應實體考試應遵照指引，但期末考屬於各校都會進行的全校性考試，教育部應再發函各校針對實體期末考應落實的防疫標準，學校是否比照中一中作法設防疫試場，若學生於考試期間確診，學校該如何因應等，都應有進一步說明，避免影響學生權益及考試公平性。
另外，調查中可發現對於實體期末考的進行，超過9成的學生、家長有高度擔憂，青民協呼籲各校決定是否進行實體期末考時，應納入學生、家長及老師意見做綜合評估，若學校最後決定舉行實體期末考，也應加嚴防疫措施，並對於考試進行中學生確診有完整配套因應措施，確保考試公平性及學生健康。
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