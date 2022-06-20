人工水晶體非越貴越好！維持「中距離視力」術前必懂5件事

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人工水晶體優缺點分析 這樣選最適合
「人工水晶體並非越貴越好！」高雄榮民總醫院眼科部主治醫師曾垂鍊強調，根據個人的眼睛狀況及用眼習慣，才是選擇人工水晶體的原則。舉例來說，單焦點人工水晶體可提供看遠清晰視力，但中近距離視力較差，必須戴老花眼鏡；多焦點人工水晶體則能看遠、看近，但中距離的視力略差，且一般來說整體的視覺品質較單焦點人工水晶體略差，尤其是瞳孔較大或夜間時，可能會有部分眩光的現象。
「延焦段人工水晶體，融合了單焦點及多焦點的優勢。」曾垂鍊說明，延焦段人工水晶體提供中遠距離的清晰視力，滿足日常生活中打電腦、切菜、煮飯、做家事等需求；但看手機、看報紙等近距離視力，就仍需要戴老花眼鏡。
曾垂鍊特別建議，部份職業駕駛如計程車、公車、卡車司機，可優先選擇延焦段人工水晶體，由於開車時要看路標、路況，又要注意儀表板上的車速、轉速，才不會超速，「延焦段人工水晶體同時提供遠距離及中距離快速切換的視力需求，清晰且銳利的中遠距離視力，尤其夜間開車時，也不容易產生夜間眩光」。
不過濾藍光能維持正常生理時鐘
藍光對眼睛有害嗎？根據動物實驗發現，使用藍光直接照射小鼠的眼睛，會造成視網膜傷害；但沒有人體試驗證實，藍光對眼睛有害。曾垂鍊認為，雖然藍光相對屬於高能量的可見光，但是否會對眼睛造成傷害，與暴露時間、照射距離及強度有關，一般來說，正常且有限度地使用3C產品不至於造成視網膜傷害。
事實上，藍光無所不在，只要會發光的物體都會有藍光產生，如日光、燈光、3C產品等，日常生活中的可見光波長介於400~700奈米，而藍光是波長為400~500奈米的可見光。
然而，藍光主要會影響荷爾蒙的分泌，因此在水晶體的選擇上，若選擇保留健康藍光的晶體材質，能調節生理時鐘的褪黑激素。舉例來說，白天時，暴露藍光機會較多，讓人保持清醒、有活力，可以專注工作；晚上時，藍光暴露較少，褪黑激素開始分泌，幫助睡眠品質。
曾垂鍊表示，人工水晶體其實不需要特別過濾藍光，藍光可提供35％的暗光視力，幫助提升夜視力，以及調節生理節律，不僅讓白天工作有活力，夜間視力清晰，不影響睡眠品質，延焦段人工水晶體就正好有保留健康藍光的特性。
睛選5撇步 挑選人工水晶體
人工水晶體最好是可以使用一輩子。曾垂鍊建議，透過「睛選5撇步」，挑選最適合的人工水晶體：(1)晶體材質經臨床長期驗證，如晶體不會變性、光學品質穩定；(2)晶體設計可降低二次白內障發生，避免需要再次雷射治療；(3)矯正最多球面像差，非球面晶體可提供更銳利的視力；(4)低折射、低色散雙低材質，幫助提升視覺對比度；(5)不需刻意過濾藍光，提升夜間視力並維持生理時鐘節律。
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