三高、長者留意４大熱傷害！醫：異常症狀盡速就醫不要拖。

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三高、長者留意４大熱傷害！
醫：出現異常症狀盡速就醫。
顏宗海醫師表示，民眾一般以中暑稱呼熱傷害，不過醫學上的中暑其實有嚴格的定義，是當中最為嚴重、且可能致命的。熱傷害可分成四大類，熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭、中暑。熱傷害未改善可能惡化，但未必會依序出現，也有可能在一開始就很嚴重，相關症狀更要留意。
輕微：熱暈厥、熱痙攣
熱暈厥主要因身體需要散熱而重新分配血液、使得腦部供血不足所致，會產生頭暈、無力等現象。熱痙攣則為因流汗過多，或補充過量的水分，使電解質失衡、肌肉收縮造成疼痛。這兩者可視為同階段的輕度熱傷害。
中度：熱衰竭
熱衰竭是一種血液循環衰竭的現象，為中度熱傷害，常見除了出現前述症狀以外，也會更明顯，並也容易有血壓降低、臉色蒼白、體溫上升等情況。而雖名為「衰竭」，但尚未嚴重到影響生命安全，不過此情況若再不改善，是有惡化至中暑的可能。
嚴重：中暑
中暑是4種熱傷害當中最嚴重的，患者因體溫調節中樞失常而無法散熱，此時體溫將來到40度甚至以上，除了前述不適再加重，也可能出現意識不清、噁心、嘔吐等，若未盡速處理，將可能引發腎衰竭等多重器官衰竭、橫紋肌溶解症、休克、心臟衰竭、甚至死亡，死亡率約30-80%不等。
醫師提醒，若是出現體溫高至40度、或出現頭暈及痙攣以外的明顯不適，如噁心、嘔吐、意識模糊等，就應盡快就醫，以避免中暑危及生命安全。
防範熱傷害引休克、死亡，
三高等６大族群更要留意！
顏宗海醫師表示，任何人都有可能發生熱傷害，但三高、心臟病、腎臟病等風險族群更要注意，因為慢性病患者散熱機制較不易出汗，調節能力較差，是更容易出現熱傷害的風險族群。其他像是調節系統發育尚未完全的嬰幼童、65歲以上調節能力不足的年長者、體脂肪較多阻饒散熱BMI≧24的肥胖者也都需注意。另外，有在服用藥物的族群也需留意，部分藥物也會增加熱傷害的機率，例如阻礙水分及鹽分平衡的利尿劑，以及含有抗膽鹼激性藥劑、會抑制流汗、減少散熱的抗憂鬱劑及抗精神疾病藥劑等。而像是工人、外送員、廚師、運動員等需長期在戶外曝曬、高溫、密閉空間等悶熱場所活動的工作者，也是風險族群之一。上述各族群都要留意。
熱傷害３防範５應對，
醫：察覺異常盡速就醫不要拖。
防範熱傷害，顏宗海醫師建議留意三大重點，包括保持清爽、補充水分、避免風險。例如穿著寬鬆、透氣的衣服，保持室內外空氣流通，特別注意千萬避免將小孩獨自留在車內，不論時間長短。而補充水分應避免出現缺水的口渴警訊才喝水，應養成每日飲水至少2000c.c的習慣，且不可喝啤酒、咖啡、茶代替，避免利尿效果反而增加熱傷害機率。留意風險則包括避免長時間曝曬、處於高溫、悶熱環境當中，盡可能避免10:00-14:00外出，出門時應作好防曬，時時注意自己的身體狀況。
若真的遇到熱傷害，顏宗海醫師建議，除了當下應盡快至蔭涼處休息，也應盡可能將衣物寬鬆透氣，並尋找冰塊、冷水協助降溫，以白開水、電解液、運動飲料補充水分及電解質。也觀察相關症狀，必要時盡速就醫，以免危及生命安全。
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