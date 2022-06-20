一帶一路又現苦主？尚比亞債台高築　中籲IMF掏錢反遭嗆

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G20集團先前於2020年制定了共同框架，以幫助多達70個面臨破產和面臨長期流動性困難的國家進行債務重組以及減免。但目前除了尚比亞之外，只有衣索比亞和查德已經申請加入該計畫，大多數國家擔心尋求減免後，其信用評級遭到下調。
根據統計，尚比亞外債高達173億美元，而中國是其最大債權人，在尚比亞包括機場、高速公路以及水電大壩等大型建設項目進行的融資金額超過60億美元。
尚比亞債權人16日在巴黎齊聚討論其債務問題，中國外交部非洲司長吳鵬也訪問了尚比亞，協助協調中國應對方式。吳鵬於17日與尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）會面時，呼籲IMF應儘速批准尚比亞的14億美元貸款。
希奇萊馬對於吳鵬的呼籲表達感謝，並表示要先「解鎖」尚比亞的債務狀況，這樣經濟才能開放。
不過IMF表示，尚比亞必須先獲得債權人的債務減免保證，才能批准這項14億美元的經濟復甦計畫。
美國智庫「全球發展中心」研究員、前賴比瑞亞公共事務部長莫爾（W. Gyude Moore）指出，中國更喜歡雙邊談判，但中國在多邊債務談判中扮演更重要的角色，但中國推遲尚比亞債務減免計畫，是因為他在過程中將會蒙受最大損失。但所有債權人都需要被平等對待，中國若繼續抵制，只會延誤處理尚比亞財務危機。