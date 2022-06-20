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一帶一路又現苦主？尚比亞債台高築　中籲IMF掏錢反遭嗆

▲尚比亞爆出財務危機，外債高達173億美元，且中國是第一債主。（圖／美聯社／達志影像）
▲尚比亞爆出財務危機，外債高達173億美元，且中國是第一債主。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-20 12:53:34

印度外海島國斯里蘭卡近來面臨嚴重的經濟危機，外界將原因指向中國一帶一路計畫所致，而近來同為一帶一路計畫參與國家的尚比亞也爆出財務危機，外債高達173億美元，且中國是第一債主。雖然中國要求國際貨幣基金組織（IMF）盡快批准14億美元援助計劃，卻被IMF拒絕，並反被要求先幫忙尚比亞減免債務。

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根據《南華早報》報導，尚比亞在2020年11月成為第一個在新冠肺炎疫情期間拖欠部分美元計價債券債息的非洲國家。目前尚比亞正透過G20的新共同框架，尋求G20以及最大債權人的債務減免。

G20集團先前於2020年制定了共同框架，以幫助多達70個面臨破產和面臨長期流動性困難的國家進行債務重組以及減免。但目前除了尚比亞之外，只有衣索比亞和查德已經申請加入該計畫，大多數國家擔心尋求減免後，其信用評級遭到下調。

根據統計，尚比亞外債高達173億美元，而中國是其最大債權人，在尚比亞包括機場、高速公路以及水電大壩等大型建設項目進行的融資金額超過60億美元。

尚比亞債權人16日在巴黎齊聚討論其債務問題，中國外交部非洲司長吳鵬也訪問了尚比亞，協助協調中國應對方式。吳鵬於17日與尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）會面時，呼籲IMF應儘速批准尚比亞的14億美元貸款。

希奇萊馬對於吳鵬的呼籲表達感謝，並表示要先「解鎖」尚比亞的債務狀況，這樣經濟才能開放。

不過IMF表示，尚比亞必須先獲得債權人的債務減免保證，才能批准這項14億美元的經濟復甦計畫。

美國智庫「全球發展中心」研究員、前賴比瑞亞公共事務部長莫爾（W. Gyude Moore）指出，中國更喜歡雙邊談判，但中國在多邊債務談判中扮演更重要的角色，但中國推遲尚比亞債務減免計畫，是因為他在過程中將會蒙受最大損失。但所有債權人都需要被平等對待，中國若繼續抵制，只會延誤處理尚比亞財務危機。

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