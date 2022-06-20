消防員洩恩恩錄音檔自首　綠營批追殺吹哨者模糊焦點

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卓冠廷說，恩恩案的橫向錄音檔果然是侯友宜必須全力阻擋公開的關鍵證據，證明新北市府團隊從4月就開始掩蓋真相及說謊。相關錄音檔，他基於保護消息來源的立場，並未提供給媒體。
卓冠廷指出，新北市消防局被揭露演戲給恩恩爸看的事件後，不只一名吹哨者分別提供勤務中心的派遣紀錄、部分錄音檔、內部檢討報告給他，辦公室團隊將派遣紀錄及檢討報告整理之後公布於臉書。
卓冠廷說，吹哨者提供檔案，卻面對新北市政府的追殺，他一定會捍衛吹哨者的權益到底，也請社會上有良知、珍惜民主成果的台灣人，能夠一起守護吹哨者。
新北市議員張志豪指出，新北市府基層公務員，如因提供市府疏失證據而遭受壓力，服務處的律師團會提供協助，呼籲公務員們勇敢的站出來，還給無辜的恩恩一個公道。
新北市議員戴瑋姍則說，幾天前她就知道，消防局內部已有吹哨者初步名單。消防局動用工程師，從數位足跡紀錄，調查誰是吹哨者，企圖找到下載的人。
戴瑋姍說，吹哨者會主動跳出來承認，就是被找出來了。新北市府要求吹哨者赴地檢署「報案自首」，這和藝人周子瑜「被道歉」有什麼兩樣？如果吹哨者要自保，應該會找監察院、找廉政署、找調查局、找議員，怎麼會是前往地檢署自首？