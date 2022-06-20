蔣萬安擬成立人口對策辦公室　拋「青銀換居」政見

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未來將如何讓城市復甦，蔣萬安談起「台北Reopen經濟復甦計畫」強調「季季有主題、月月有活動、週週都精彩」。蔣萬安指出，目前北市人口為240萬人，相比郝市府的270萬人，顯示人口外流問題嚴重。蔣萬安擬成立「人口對策辦公室」，由他擔任召集人，期望讓北市人口回流，以增強城市競爭力，為留下年輕人，首先將須解決租屋問題。蔣萬安拋出「青銀換居」政策，當中也包含「青銀共居」模式，他計畫先從特定區域執行，讓長者住到有電梯的社會住宅，長者所釋出的屋舍則透過包租代管方式租賃給年輕人，以此達成雙贏。
在交通方面，蔣萬安將透過數據導入分析解決問題，他認為在現行實施雙北1280優惠套票外，未來可制定多樣化大眾運輸定期票。
另外，面對民調數據，蔣萬安稱因民調製作機構不同，結果會有差異，他會就民調進行討論，但不忘初衷，蔣萬安自勉不要迷失，「不受民調高低影響，保持自己選戰節奏」。
蔣萬安以馬拉松比喻，目前距離年底選戰5個多月時間，「起跑領先不一定在最後領先抵達終點」，他將衝刺到最後終點，並以「得到民眾認同」為選戰策略。蔣萬安認為，維持在第一順位就無需擔心民調高低。問及對自己是否有信心？蔣萬安十分肯定「非常有信心，當然有信心」。