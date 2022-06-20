COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔣萬安擬成立人口對策辦公室　拋「青銀換居」政見

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安拋政見。（圖／記者葉政勳攝，2022.6.3）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安拋政見。（圖／記者葉政勳攝，2022.6.3）

記者羅婉庭／台北報導

2022-06-20 14:00:03

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（20）日提出北市政見，包括成立「人口對策辦公室」、「青銀換居」及交通方面等政策。此外，針對疫情指揮中心總指揮官陳時中若獲民進黨徵召參選，蔣萬安表示在議會中面對陳，就是行政與監督的關係，如以參選人而言，他不預設立場，做好準備，以成為市民的第一順位為目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安指出，從今年4月，蔡政府提出「新台灣模式」以重症清零為目標，但實際上卻未果；此外，政府在快篩試劑、兒童疫苗、口服藥物等三項重要的防疫準備皆未備妥，「沒有共存只有放生、沒有整備只有僥倖」。他批政府懷抱僥倖心態，放任病毒與民眾共存，且指揮中心和地方不同調，是「政治凌駕專業、宣傳優於防疫」。

未來將如何讓城市復甦，蔣萬安談起「台北Reopen經濟復甦計畫」強調「季季有主題、月月有活動、週週都精彩」。蔣萬安指出，目前北市人口為240萬人，相比郝市府的270萬人，顯示人口外流問題嚴重。蔣萬安擬成立「人口對策辦公室」，由他擔任召集人，期望讓北市人口回流，以增強城市競爭力，為留下年輕人，首先將須解決租屋問題。蔣萬安拋出「青銀換居」政策，當中也包含「青銀共居」模式，他計畫先從特定區域執行，讓長者住到有電梯的社會住宅，長者所釋出的屋舍則透過包租代管方式租賃給年輕人，以此達成雙贏。

在交通方面，蔣萬安將透過數據導入分析解決問題，他認為在現行實施雙北1280優惠套票外，未來可制定多樣化大眾運輸定期票。

另外，面對民調數據，蔣萬安稱因民調製作機構不同，結果會有差異，他會就民調進行討論，但不忘初衷，蔣萬安自勉不要迷失，「不受民調高低影響，保持自己選戰節奏」。

蔣萬安以馬拉松比喻，目前距離年底選戰5個多月時間，「起跑領先不一定在最後領先抵達終點」，他將衝刺到最後終點，並以「得到民眾認同」為選戰策略。蔣萬安認為，維持在第一順位就無需擔心民調高低。問及對自己是否有信心？蔣萬安十分肯定「非常有信心，當然有信心」。

蔣萬安提「青銀換居」政策　黃珊珊：北市府早就開始做

黃珊珊帶「小雞」議員跑行程　蔣萬安：民眾心中自有把尺

遭蔣萬安批「帶頭輕忽」疫情　蘇貞昌曝心境

憂心被黃珊珊拔樁？蔣萬安：我跟里長也互動緊密

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀