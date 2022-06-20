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憂親子確診焦慮不安？ 「5字訣+9大招」緩和情緒

憂親子確診焦慮不安？ 「5字訣+9大招」緩和情緒
憂親子確診焦慮不安？ 「5字訣+9大招」緩和情緒

健康醫療網

2022-06-20 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】疫情延燒，許多家長尤其是媽媽近期都遇到了「兩條線」，腦中一團混亂，很擔心自己如果居家隔離，會不會傳染孩子？而與家人一直以來親密摟抱，會否早已潛伏？而且前兩天孩子似有感冒徵兆？孩子上家教、又在阿公阿嬤家上網課，是不是已經造成感染？突然告假，工作又該怎麼辦？現在的種種擔心，也是其他確診者的擔心。

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急性壓力　五字訣安撫情緒

衛生福利部草屯療養院臨床心理師周彥君提醒，面對急性防疫壓力「安、靜、能、繫、望」五字訣：

安—採取安心安全的策略：

依據每個家庭的生活風格，決定確診之後的居所。因為孩子早有症狀、我們全家又親來抱去的互動頻率來看，早已都中獎的機率很高，所以決定在家隔離就好，也不請其他親友協助照顧，避免增加病毒擴散機會。

把握時間視訊確診。直接上網找當地縣市可以提供視訊確診的醫療院所，衛生局也可提供建議，視訊聯絡之後，看診完，就可以拿到處方藥品。

確保鄰里及其他家人平安。遵守居家隔離規定，確實隔絕而不再接觸任何人。

小心照顧症狀變化。持續觀察大人小孩是否出現中重症的症狀表現，注意發燒情形與活力表現，補充水份多休息。

靜—避免過多資訊、維持平靜：

有意識地避免接收容易引發焦慮情緒的資訊。建議接受確診已是事實，自責憂慮也無法改變現況，停止過度追蹤疫情訊息，盡可能維持心情平穩。

能—增進身心免疫能力：

規律生活，正常工作/學習與運動/休閒。以調養新冠症狀為優先，除此之外應自訂生活規律並盡可能讓生活步調緊鬆有彈性。

身心免疫力都要提升。身體狀況要謹慎小心，包含營養品等能夠增加身體免疫力的可以盡量補充，增加心理免疫力的也不要忘記。

繫—維持社會聯繫：

人際連結。確診者其實非常擔憂會否對生活中的其他人造成影響，這時其他人的一句：「沒事的，別擔心」，真是世上最溫暖的一句話。而親友的線上關心，以及幫忙拿藥、買菜、傳遞外送商品等同理支持的氛圍，更是讓人能成功抗疫的幕後功臣。

望—懷抱希望：

汲取過去成功經驗，展望未來。如果心裡仍然不由自主地災難性預言，情緒越來越低落消沉的話，可以撥打政府安心專線1925，或洽視訊看診服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54145

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