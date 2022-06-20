COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

BNT兒童疫苗再抵台！第3批50.4萬劑上午運抵桃園機場

▲中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，今(2022)年第三批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗50.4萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心直播）
▲中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，今(2022)年第三批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗50.4萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 14:22:18

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，今(2022)年第三批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗50.4萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用。本批效期至今年9月30日，目前共有161.28萬劑到貨，分別為首批5月16日77.76萬劑、第二批5月30日33.12萬劑及本批50.4萬劑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

再攔截17例BA.4、BA.5！國內累計65例　從美國入侵為最多

快訊／本土確診+35596！死亡個案增144人　境外移入36例

直播／確診數連日下降！中南部脫離高原期？指揮中心說明

恩恩案錄音遭外流！消防局：事證已交檢調　將還家屬真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀