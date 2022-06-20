吳宗憲40歲時聽父一句話有感 夢見他抱怨「我不要插管」
吳宗憲爸爸16日病逝，他今（20）日在錄影《綜藝大熱門》前接受訪問，有別於以往幽默、搞笑的一面，透露對方在自己40歲時，曾經向他訴說做人成功的道理，讓吳宗憲至今仍銘記在心，而當時他從墾丁搭高鐵北上時，也夢到爸爸對他大喊：「不要讓我插管。」
吳宗憲透露爸爸生前活潑樂觀，自己現在能在螢光幕前帶給大家歡樂，幾乎都是對方的功勞：「每次在台上，我都要感謝父母親，我是他們的化身。」表示爸爸開始住院後，就卻不斷提醒自己不要去探望：「他叫我要好好錄影、表演，這樣可以讓很多人看到，但到醫院卻只能看他一人。」
吳宗憲憶起40歲時，爸爸曾經告訴他做人的道理：「兒子，這輩子最令我驕傲的事，就是我沒有對不起過任何人，也沒有欠錢、沒有進過警察局，也都真心待人、樂於幫助他人。」此句話仍讓吳宗憲感動至今，同時向天上偉大的爸爸喊話：「我要很勇敢的對我父親說，我沒有對不起任何人，我只是嘴巴賤。」
至於媽媽的心情，吳宗憲表示非常好，也透露媽媽比爸爸長2歲，本身個性嚴肅、做事謹慎小心：「她很節儉，不會去百貨公司，所以看到她笑容的機會真的很少。」吳宗憲還分享自己搭高鐵北上，準備去見爸爸最後一面時，還夢到對方的面孔，不停抱怨：「就叫你不要幫我插管，我就是跟你一樣，是風一樣的男子，你看我現在多舒服，愛去哪就去哪。」雖然爸爸不停謾罵，但吳宗憲仍在夢中回他：「我為人子女，必須把所有該給的都給你。」並呼籲大家愛要及時。