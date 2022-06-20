COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

旅行團即起取消「3劑禁令」！沒打滿需48小時「快篩陰」

▲交通部觀光局表示，將放寬「打滿三劑疫苗才可參加旅遊團」的禁令，若沒有接種完整疫苗者，每48小時需提供一次快篩陰性證明。（圖／指揮中心直播）
▲交通部觀光局表示，將放寬「打滿三劑疫苗才可參加旅遊團」的禁令，若沒有接種完整疫苗者，每48小時需提供一次快篩陰性證明。（圖／指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 14:28:582022-06-20 14:35:18

交通部觀光局表示，將放寬「打滿三劑疫苗才可參加旅遊團」的禁令，若沒有接種完整疫苗者，每48小時需提供一次快篩陰性證明，就可以出團，新制自即日起生效。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／指揮中心提供）
▲交通部觀光局表示，將放寬「打滿三劑疫苗才可參加旅遊團」的禁令，若沒有接種完整疫苗者，每48小時需提供一次快篩陰性證明。（圖／指揮中心提供）
觀光局副局長林信任表示，配合中央流行疫情指揮中心宣布放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗，未施打3劑疫苗之旅客，可以48小時內之快篩陰性證明代替，交通部觀光局修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，並自即日起生效。

林信任表示，中央流行疫情指揮中心於111年4月15日宣布為保護國人健康及維護旅遊防疫安全，自111年4月22日起，國人參加不特定團員之旅遊團均須完成Covid-19疫苗追加劑(第3劑)接種，方得參加旅行團。

政策實施後，適逢國內疫情升溫之際，民眾亦因此自主提升防疫作為，依據中央流行疫情指揮中心統計，至111年6月16日疫苗追加劑接種率已達68.9%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約 92.94%），交通部觀光局經與觀光產業研商，同時考量減輕對觀光產業衝擊、疫苗接種率提高、民眾自主防疫扎實及疫情趨勢將逐漸緩和後，報請中央流行疫情指揮中心同意，修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，放寬旅行團旅客均須完成Covid-19疫苗追加劑之限制規定，未完成3劑疫苗之旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團。

交通部觀光局表示，放寬後可提高民眾參團出遊意願，惟仍須遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，觀光局將督促業者確實加強落實量測體溫、旅客全程佩戴口罩、提供酒精消毒、乾洗手及注意各景點容留人數限制，並呼籲符合施打第3劑資格之民眾及旅行業從業人員儘速施打追加劑，以提升疫苗之保護力，其餘管理措施所訂防疫事項，亦請旅行社工作人員及旅客共同遵守，「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」（如附件），亦可逕至交通部觀光局行政資訊網-因應Covid-19疫情相關規範查詢。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

死亡個案增144例！20多歲男確診4天病逝　1童重症救治中

BNT兒童疫苗再抵台！第3批50.4萬劑上午運抵桃園機場

再攔截17例BA.4、BA.5！國內累計65例　從美國入侵為最多

快訊／本土確診+35596！死亡個案增144人　境外移入36例

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀