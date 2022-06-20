COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

離岸風電帶動　前5月僑外投資金額翻倍、達42.95億美元

▲經濟部投審會今（20）日統計指出，在荷蘭商海龍控股、丹麥商沃旭能源等大型離岸風電投資助攻下，今（2022）年1至5月核准僑外投資金額維持翻倍成長。（示意圖／取自unsplash）
▲經濟部投審會今（20）日統計指出，在荷蘭商海龍控股、丹麥商沃旭能源等大型離岸風電投資助攻下，今（2022）年1至5月核准僑外投資金額維持翻倍成長。（示意圖／取自unsplash）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-20 15:07:562022-06-20 15:08:50

經濟部投審會今（20）日統計指出，在荷蘭商海龍控股、丹麥商沃旭能源等大型離岸風電投資助攻下，今（2022）年1至5月核准僑外投資金額維持翻倍成長，達42.95億美元 (約新台幣1288.68億元)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部說明前5月僑外投資統計，雖然投資件數年減15.83%，達約909件，較上年同期減少15.83%，但投資金額翻倍成長，共計42.95億美元（約新台幣1288.68 億元），較上年同期增加116.20%，主要是核准荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以新臺幣200.45億元增資海龍控股，並轉投資設立海龍二號及海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠。

另外，還因丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以約新臺幣105.63億元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資所致。

至於陸資來台投資方面，經濟部前5月共核准23件，年增53.33%，不過金額則因去年比較基期高，而年減51.83%，達約875.7萬美元 （約新台幣2.62 億元）；前5月核准新南向國家來台投資則有207件，年減6.33%，金額則較去年增加5.78%，達3.02 億美元 (約新台幣90.68億元)，主要投資來源地為新加坡、泰國及馬來西亞。

經濟部指出，在對外投資的部分，今年前5月共核准222件，較上年同期增加33.73%，投資金額計28.19億美元（折合新臺幣840.57億元)，較上年同期增加64.60%，主要是因核准緯穎以4億美元（折合新臺幣約120億元）增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，以及台北富邦商業銀行以2,565億韓元（約折合新臺幣60億元）受讓取得韓國HYUNDAI CARD CO., LTD. 10%股權等所致。

此外，今年前5月核准對新南向國家投資件數為60件，較上年同期增加17.65%，投資金額共計9.82億美元（折合新臺幣294.64億元)，較上年同期減少8.26%，其中投資金額較大者為澳大利亞、越南、新加坡。

在中國大陸投資方面，今年前5月核准對中國大陸投資件數為156，件數較上年同期減少11.86%，金額則達14.48億元（折合新臺434.59億元)，較上年同期增加33.13%。

台股終場重挫273點　收在最低15367點　

台股開高震盪！午盤下挫120點　台積電失守500元

台股早盤大跌106點　台積電再度失守500元

GDP、溫室氣體排放脫鉤！國發會：針對淨零仍不夠努力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀