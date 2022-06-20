離岸風電帶動　前5月僑外投資金額翻倍、達42.95億美元

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另外，還因丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以約新臺幣105.63億元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資所致。
至於陸資來台投資方面，經濟部前5月共核准23件，年增53.33%，不過金額則因去年比較基期高，而年減51.83%，達約875.7萬美元 （約新台幣2.62 億元）；前5月核准新南向國家來台投資則有207件，年減6.33%，金額則較去年增加5.78%，達3.02 億美元 (約新台幣90.68億元)，主要投資來源地為新加坡、泰國及馬來西亞。
經濟部指出，在對外投資的部分，今年前5月共核准222件，較上年同期增加33.73%，投資金額計28.19億美元（折合新臺幣840.57億元)，較上年同期增加64.60%，主要是因核准緯穎以4億美元（折合新臺幣約120億元）增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，以及台北富邦商業銀行以2,565億韓元（約折合新臺幣60億元）受讓取得韓國HYUNDAI CARD CO., LTD. 10%股權等所致。
此外，今年前5月核准對新南向國家投資件數為60件，較上年同期增加17.65%，投資金額共計9.82億美元（折合新臺幣294.64億元)，較上年同期減少8.26%，其中投資金額較大者為澳大利亞、越南、新加坡。
在中國大陸投資方面，今年前5月核准對中國大陸投資件數為156，件數較上年同期減少11.86%，金額則達14.48億元（折合新臺434.59億元)，較上年同期增加33.13%。