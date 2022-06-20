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俄國天然氣減供　奧地利重啟燃煤電廠

▲奧地利政府宣布將重新啟用一座封存的燃煤發電廠，以因應俄羅斯天然氣供應減少導致的電力短缺。圖為俄羅斯天然氣工業公司資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧地利政府宣布將重新啟用一座封存的燃煤發電廠，以因應俄羅斯天然氣供應減少導致的電力短缺。圖為俄羅斯天然氣工業公司資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-20 16:57:58

（中央社維也納19日綜合外電報導）奧地利政府今天宣布將重新啟用一座封存的燃煤發電廠，以因應俄羅斯天然氣供應減少導致的電力短缺。

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法新社報導，奧地利政府表示，有關當局將與該國主要電力供應商Verbund集團合作，讓南部梅拉赫（Mellach）的一個燃煤發電廠重新開始運作。

發布消息之前，奧地利政府才召開了危機因應會議。

會議的目的是要在遇到緊急情況時，有能力再次利用煤炭發電。但奧地利環境部門告訴「奧地利新聞通訊社」（APA），這個過程可能需要好幾個月的時間。

梅拉赫電廠是奧地利最後一個燃煤發電廠，於2020年春季關閉，以實現該國政府逐步淘汰高污染的能源，朝100%可再生能源願景邁進。

奧地利保守派總理內哈默（Karl Nehammer）說：「我們的首要目標，是要確保國內能源的供給。」

他解釋說，奧地利80%的天然氣供應來自俄羅斯。

他補充說：「這麼做是為了以其他能源或供應商來取代俄羅斯天然氣，以便能夠繼續儲備所需。」

奧地利政府的聲明表示，截至6月中，該國有39%的儲存容量。

奧地利政府5月已制訂一套緊急計畫，但在俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）宣布將減少供應後，奧地利政府決定採取更多作為。

俄羅斯天然氣工業公司表示，與去年同期相比，今年1月1日到6月15日間，至非前蘇聯國家的出口量下降了28.9%。

而德國同樣在俄羅斯減少天然氣供應後宣布緊急措施，其中包括增加煤炭使用，以滿足能源需求，說這是「痛苦卻不可或缺」的一步。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110620

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