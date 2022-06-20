COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

咳到肺要掉出來？　當心是「類肉瘤」惹禍

咳到肺要掉出來？　當心是「類肉瘤」惹禍
咳到肺要掉出來？　當心是「類肉瘤」惹禍

健康醫療網

2022-06-20 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】30歲王先生從事工廠作業員，長期暴露在有害的粉塵煙霧中，近期出現反覆咳嗽症狀，原以為是小感冒而不以為意，但症狀逐漸加劇，一度感覺「肺快要咳出來」，使用氣喘藥物仍不見改善，至醫院就診才確診為「類肉瘤」，藉由藥物治療後症狀大幅改善，不再酷酷嗽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
好發20歲至40歲　易誤認感冒延遲治療

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師陳鈴宜說明，類肉瘤是一種慢性全身性的肉芽腫（granulomas）疾病，目前致病的機轉原因不明確，發炎細胞會在人體不同器官聚集成一團，而形成肉芽腫組織，影響該器官正常功能。

常見發生在肺部、皮膚、關節、肌肉、眼結膜、腦部等部位，好發於20-40歲的年輕人，90%患者會出現咳嗽、胸悶、呼吸喘等症狀，因此很容易被視為一般呼吸道感染治療，讓患者走了不少冤枉路。

類固醇治療　逐步降低用藥量

陳鈴宜進一步說明，要揪出類肉瘤，除了觀察臨床症狀外，若胸部x光中呈現明顯的縱膈腔與雙側肺門淋巴結腫大，就必須透過胸部電腦斷層及淋巴結切片檢查，同時排除肺結核、淋巴瘤等可能的疾病，才能藉此揪出真正病灶。

後續治療部分，必須根據影響的器官範圍，使用局部或全身性的藥物治療，大多數的患者對於類固醇反應良好，能夠在一年內逐步減少使用藥物。

長期慢性咳嗽　就醫診斷早期治療

不過陳鈴宜提醒，少數患者影響的器官範圍較大時，使用類固醇的治療效果不佳，就必須透過免疫製劑藥物合併類固醇進行治療，她也建議年輕族群，若出現長期慢性咳嗽情形，即使症狀不嚴重，也沒有典型的呼吸道感染症狀，都可到胸腔內科門診檢查，早期診斷早期治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54146

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

憂親子確診焦慮不安？ 「5字訣+9大招」緩和情緒

吉林省吉林市1人無症狀感染　全市客運暫停3天

人工水晶體非越貴越好！維持「中距離視力」術前必懂5件事

咳、喘、呼吸困難留意肺纖維化！自體免疫疾病更應定期檢查肺功能

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀