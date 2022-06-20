咳到肺要掉出來？　當心是「類肉瘤」惹禍

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亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師陳鈴宜說明，類肉瘤是一種慢性全身性的肉芽腫（granulomas）疾病，目前致病的機轉原因不明確，發炎細胞會在人體不同器官聚集成一團，而形成肉芽腫組織，影響該器官正常功能。
常見發生在肺部、皮膚、關節、肌肉、眼結膜、腦部等部位，好發於20-40歲的年輕人，90%患者會出現咳嗽、胸悶、呼吸喘等症狀，因此很容易被視為一般呼吸道感染治療，讓患者走了不少冤枉路。
類固醇治療 逐步降低用藥量
陳鈴宜進一步說明，要揪出類肉瘤，除了觀察臨床症狀外，若胸部x光中呈現明顯的縱膈腔與雙側肺門淋巴結腫大，就必須透過胸部電腦斷層及淋巴結切片檢查，同時排除肺結核、淋巴瘤等可能的疾病，才能藉此揪出真正病灶。
後續治療部分，必須根據影響的器官範圍，使用局部或全身性的藥物治療，大多數的患者對於類固醇反應良好，能夠在一年內逐步減少使用藥物。
長期慢性咳嗽 就醫診斷早期治療
不過陳鈴宜提醒，少數患者影響的器官範圍較大時，使用類固醇的治療效果不佳，就必須透過免疫製劑藥物合併類固醇進行治療，她也建議年輕族群，若出現長期慢性咳嗽情形，即使症狀不嚴重，也沒有典型的呼吸道感染症狀，都可到胸腔內科門診檢查，早期診斷早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54146
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