強化年輕人投資教育　證交所金融教育校園講座上線分享

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「認識投資風險 掌握市場趨勢」影片part 1，內容包括證交所總經理簡立忠開場致詞，勉勵初入股市的年輕人，投資要停、看、聽，要勤做功課，要了解投資一定有風險，報酬越高，通常伴隨的風險就越高，在投資的路上，沒有絕對的穩賺不賠，也沒有絕對的順風順水。
活動邀請知名財經名人夏韻芬主講，特別強調年輕人最大的本錢就是「年輕」，有了時間加持的優勢，可以有很長的時間等待最佳投資報酬率。正所謂「人不理財，財不理你」，投資人要有正確的理財規劃，就算每個月只有3千、5千的閒錢，都是一個好的投資理財開始。投資理財不再專屬於金融專業人才的領域，而是人人都應具備的基本知識，每一位想要追求富足人生的生活課題，期許同學能夠在求學階段就開始學習證券知識和了解交易風險。
影片part 2是產學交流，由證交所市場推廣部經理陳欣昌主持，並與證基會張麗真總經理及夏韻芬講師共同為師生解惑，提問內容包括對加密貨幣的投資建議、股市小白在投資類別或標的價位的看法、學生在30歲前租屋或購屋的看法、存款比例應如何配置、給年輕人（或待業）一個具動力的目標、對於當沖、台積電和防疫保單等議題的看法，在臺北商業大學師生踴躍提問下，活動圓滿結束。