台中市傑出演藝團隊今授證 12團隊點亮台中藝術品牌

臺中市府文化局為扶植立案的演藝團隊，提升團隊專業及行政能力，以協助永續發展，特辦理「2022年台中市傑出演藝團隊徵選」，經過激烈競逐，共有12團隊因兼具傳統、創新及在地等多元特色勝出，今日舉辦公開授證儀式，肯定團隊作為臺中表演藝術品牌的成就與重要性。





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授證儀式由文化局長陳佳君代表盧秀燕市長出席。陳佳君感謝傑出藝文團隊對臺中藝文環境提升的貢獻，並一一表揚授證，其中戲劇類入選團隊之一的「微笑唸歌團」，正是師承日前甫過世的「重要傳統藝術說唱（唸歌仔）保存者」楊秀卿老師，特別藉著本次授證典禮向楊秀卿老師致敬。





戲劇類其它獲選團隊還有臺灣陣頭文化代表團隊「九天民俗技藝團」，將率先於6月30日在九天文化園區帶來《九天盃太子極限環台賽選手之夜-炫音鼓舞祭》。「朝統龍獅戰鼓團」將延續九庄媽信仰故事帶來《媽祖傳香-龍獅文化》；「金宇園掌中劇團」大肚山童話今年推出《神燈》新劇，將以舞台劇換景模式結合3D動畫場景演出。「五洲秋峰園掌中劇團」將透過《烽劍春秋之攢天箭》，演繹傳統古冊戲中孫臏運用機智拯救齊國的故事。首次入選的「刺點創作工坊」則以原創中文音樂劇為方向，創作多部原創音樂劇作品。





音樂類入選團隊中，「台中室內合唱團」全新製作《星河旅館》將結合動畫、器樂、人聲之多元藝術，帶來靈魂深處奇幻旅程。「台中藝術家室內合唱團」致力讓合唱表演呈現出無限的可能，並持續演出臺灣新創合唱作品參與國際賽事。「玎酉擊樂」以挖掘本土曲目為願景散播藝術種子，持續委託國內外作曲創作，累積紀錄當代聲音。「臺灣青年管樂團」因應疫情將於於6月26日至7月10日推出《南國綺響》線上音樂會，以東協十國的人文地景風情為主軸，帶來許多管樂原創經典音樂。





舞蹈類的資深傑團「妙璇舞蹈團」為第15度獲選為臺中市傑出演藝團隊，今年配合虎年，以臺灣民間故事虎爺將軍為藍圖，用臺灣特有的藝陣文化呈現虎的正義、威武之姿。首次入選的「純白舍 Dance Lab」，則以發展「青少年舞蹈劇場」為亮點，在青少年舞蹈養成、素人推廣、跨域合作和舞蹈影像上下足了功夫獲得傑團肯定，未來將以發展「青少年舞蹈劇場」為目標。。









