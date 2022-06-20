COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣住友醫藥股份有限公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證

台灣住友醫藥股份有限公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證
台灣住友醫藥股份有限公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證

健康醫療網

2022-06-20 16:01:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台灣藥品行銷暨管理協會(TPMMA)於1991年成立，數十年來與台灣的醫藥環境共同改變成長，匯集了商、政、學界各方專家，TPMMA對台灣藥品行銷暨管理的技術、人才、資訊、學術，不斷參與、改進、培養及提升。因此設立了醫藥行銷師(MR)認證，提昇藥品行銷暨管理、培訓及獎勵藥品行銷暨管理人才，促進藥品行銷暨管理人才體系的健全；協助藥業經營者培養藥品行銷暨管理人才，該協會頒發榮譽MR證書給台灣住友醫藥股份有限公司，表彰該公司對醫藥產業發展的付出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
表揚藥業傑出人才　培育醫藥行銷師專業角色

TPMMA理事長朱茂男一行人今日前往台灣住友醫藥股份有限公司，頒發榮譽MR證書給該公司 米田豐宏董事長；朱茂男理事長表示，TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給病人，MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。台灣住友醫藥股份有限公司致力於提供優質的產品與服務，並透過深化人才之專業技能、以及打造良好的工作環境，持續在台灣的醫療體系與社會耕耘。

Innovation Today, Healthier Tomorrows: 透過創新，與人們共創健康而豐富的未來

台灣住友醫藥股份有限公司隸屬於Sumitomo Pharma 集團，同時也是擁有400年歷史的住友集團的一員。秉持「為了實現人們健康且豐富的生活，以研究開發作為基礎開創新價值、廣泛地為社會做出貢獻」作為企業理念，自顧客需求的觀點展開公司營運以及開創性的研究，不斷在醫療以及健康領域深耕；透過事業發展持續提升企業價值，並且回應股東的信任與期待；同時提供機會與舞台，讓員工能夠擴展自己的潛能與創造力。藉由堅持不懈的創新與精進，獲得社會的信任與信賴，同時承擔身為地球公民的責任，為實現更美好的地球環境做出貢獻。

台灣住友醫藥重視人才培育，積極鼓勵同仁取得MR認證

公司深信，「人才」是事業營運中絕對不可或缺的要角。唯有持續提升人才的專業與能力，才能夠創造個人、企業、與社會三贏的共好循環。我們致力於創造一個健康舒適、同時能夠因應挑戰的工作環境：尊重每個員工的人格特質與主體性，使每一個個體都能夠在團隊中發揮所長，並且透過持續累積及提升專業知能，讓人才持續提升能力、勇於迎接挑戰。除了公司內部培訓課程及外部訓練外，亦鼓勵同仁取得MR資格認證，提升個人專業能力，協助醫護人員一同增進民眾健康及生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54149

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

今疫情最低點！染疫後抗體維持多久？國內新研究公布

隧道、電梯中恐慌發作怎麼辦？心理師教４招解除「幽閉恐懼症」！

咳到肺要掉出來？　當心是「類肉瘤」惹禍

憂親子確診焦慮不安？ 「5字訣+9大招」緩和情緒

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀