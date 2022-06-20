台灣住友醫藥股份有限公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證

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TPMMA理事長朱茂男一行人今日前往台灣住友醫藥股份有限公司，頒發榮譽MR證書給該公司 米田豐宏董事長；朱茂男理事長表示，TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給病人，MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。台灣住友醫藥股份有限公司致力於提供優質的產品與服務，並透過深化人才之專業技能、以及打造良好的工作環境，持續在台灣的醫療體系與社會耕耘。
Innovation Today, Healthier Tomorrows: 透過創新，與人們共創健康而豐富的未來
台灣住友醫藥股份有限公司隸屬於Sumitomo Pharma 集團，同時也是擁有400年歷史的住友集團的一員。秉持「為了實現人們健康且豐富的生活，以研究開發作為基礎開創新價值、廣泛地為社會做出貢獻」作為企業理念，自顧客需求的觀點展開公司營運以及開創性的研究，不斷在醫療以及健康領域深耕；透過事業發展持續提升企業價值，並且回應股東的信任與期待；同時提供機會與舞台，讓員工能夠擴展自己的潛能與創造力。藉由堅持不懈的創新與精進，獲得社會的信任與信賴，同時承擔身為地球公民的責任，為實現更美好的地球環境做出貢獻。
台灣住友醫藥重視人才培育，積極鼓勵同仁取得MR認證
公司深信，「人才」是事業營運中絕對不可或缺的要角。唯有持續提升人才的專業與能力，才能夠創造個人、企業、與社會三贏的共好循環。我們致力於創造一個健康舒適、同時能夠因應挑戰的工作環境：尊重每個員工的人格特質與主體性，使每一個個體都能夠在團隊中發揮所長，並且透過持續累積及提升專業知能，讓人才持續提升能力、勇於迎接挑戰。除了公司內部培訓課程及外部訓練外，亦鼓勵同仁取得MR資格認證，提升個人專業能力，協助醫護人員一同增進民眾健康及生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54149
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