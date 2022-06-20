今疫情最低點！染疫後抗體維持多久？國內新研究公布

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- 臺中市5,312例
- 高雄市5,280例
- 新北市4,267例
- 臺南市3,123例
- 桃園市3,097例
- 彰化縣2,960例
- 臺北市2,296例
- 屏東縣1,519例
- 雲林縣1,040例
- 苗栗縣959例
- 新竹縣941例
- 南投縣886例
- 嘉義縣683例
- 新竹市674例
- 宜蘭縣590例
- 花蓮縣554例
- 基隆市437例
- 嘉義市426例
- 臺東縣306例
- 澎湖縣158例
- 金門縣71例
- 連江縣17例
中重症新增295例，其中中症184例、重症11例，而144例本土病例死亡個案，為83例男性、61例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、139例具慢性病史、91例未接種3劑COVID-19疫苗。針對今日最年輕的死亡個案，羅一鈞指出，「其中20多歲死亡男性，因曾有創傷，因此有慢性的神經系統疾病，同時也有氣切，曾接種過3劑疫苗，於在6月13日染疫確診，住院檢查發現有肺炎，演變成呼吸衰竭，在6月17日不幸過世。」
另一名年僅1歲的男童重症個案，羅一鈞說明，男童本身有慢性心肺及神經系統疾病，長期使用呼吸器，6月出現發燒、快篩陽，陸續出現嗜睡、呼吸急促進而送急救，檢查發現有「胸凹」、氧氣濃度下降，也發現右上肺肺炎，予以插管、接受呼吸器治療，目前在加護病房救治中。
邊境再攔截17例Omicron BA.4、BA.5
指揮中心公布，今日新增17例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入病例。其中檢出3株Omicron BA.4及14株Omicron BA.5，年齡介於未滿10歲至70多歲。其中檢出Omicron BA.4個案均來自美國；Omicron BA.5個案分別自美國（4例）、德國、法國及泰國（各2例）、土耳其、西班牙、馬來西亞及瑞士（各1例）移入。羅一鈞補充，「其中一位是本國籍10歲兒童，入境時透過唾液採檢陽性，CT值27，無症狀感染，屬於Omicron BA.4自美國移入的個案。」
國際上Omicron BA.4及BA.5分別於今年1月、2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4-5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。
染疫後抗體維持多久？國內研究成果出爐！
羅一鈞表示，疾管署於去年（2021）委託陽明交通大學進行確診者抗體追蹤研究，調查從前年1月到去年7月236例通報確診的個案，追蹤1-2年內整體的抗體變化，由於當時國內疫情已Alpha變異株為主，因此不見得能推論Omicron流行的情形，並分為四個組別，分別為有打疫苗的輕症、重症，以及沒有打疫苗的輕症、重症組別。
- 輕症、重症（有打疫苗）：
追蹤100-150天，中和抗體保護效果維持不墜，降進100%，代表針對Alpha變異株的保護效果可以持續100天以上。
- 輕症、重症（未打疫苗）：
追蹤滿450天以上，抗體濃度明顯下降，重症的抗體效果可維持較高、較久，輕症者，於追蹤500天以上，抗體效果下降至3成的保護效果，羅一鈞表示，但若有打疫苗，事實上保護效果也比沒有打疫苗的族群，追蹤100天的時候來得高。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54187
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