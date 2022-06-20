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百貨推電話輕鬆購　全館取貨免下車　一通電話安心自取

▲漢神巨蛋推出「天馬電話輕鬆購」美食TO GO、全館TAKE IT GO服務，主打取貨免下車，一通電話就能安心自取。（圖／漢神巨蛋提供）
▲漢神巨蛋推出「天馬電話輕鬆購」美食TO GO、全館TAKE IT GO服務，主打取貨免下車，一通電話就能安心自取。（圖／漢神巨蛋提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-06-20 15:55:36

百貨業者為提供消費服者更多元的購物選擇，除了美食外帶服務，現在連國際精品也能電話預約取貨。漢神巨蛋即日起推出「天馬電話輕鬆購」美食TO GO、全館TAKE IT GO服務，主打取貨免下車，一通電話就能安心自取，讓消費者輕鬆購物超便利。從民生用品到國際精品種類一應俱全，只要拿起手機撥出電話，預約時間取貨，免下車商品就能安心帶著走。

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▲「天馬電話輕鬆購」從民生用品到國際精品種類一應俱全，只要拿起手機撥出電話，預約時間取貨，免下車商品就能安心帶著走。（圖／漢神巨蛋提供）
▲「天馬電話輕鬆購」從民生用品到國際精品種類一應俱全，只要拿起手機撥出電話，預約時間取貨，免下車商品就能安心帶著走。（圖／漢神巨蛋提供）
漢神巨蛋與外送平台foodpanda合作，只要一指下單，百種人氣餐點，外送直達你家！現在還提供「美食To go安心外帶專區」活動，多樣化餐點讓顧客彷彿環遊世界，在家品嘗各國美食打造偽度假風。訂購流程撥打電話至館內餐廳訂購，預約取餐時間，就能在漢來大飯店門口旁免下車帶走美味佳餚。

除了美食安心外帶外，為了滿足顧客購物需求，漢神巨蛋推出「全館TAKE IT GO」服務，想要的商品通通買得到。可於網路搜尋漢神巨蛋活動DM、官網、APP，打電話洽詢專櫃挑選商品，與服務人員確認款式、數量、顏色等，安排取貨及結帳時間，再至博愛二路P2停車場出入口旁即可輕鬆帶回心愛商品，結帳方式提供現金付款、綠界支付、無線刷卡結帳。不管是商品補貨、還是節慶送禮，只要一通電話，讓你安心自取沒煩惱。

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