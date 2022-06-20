COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

金廈大橋引發討論　柯文哲：小三通是蔡英文政策

▲台北市長柯文哲與新北市長侯友宜20日針對2025年世壯運進行開會討論，並於會後接受媒體訪問。（圖／記者丁上程攝，2022.06.20）
▲台北市長柯文哲與新北市長侯友宜20日針對2025年世壯運進行開會討論，並於會後接受媒體訪問。（圖／記者丁上程攝，2022.06.20）

記者丁上程／台北報導

2022-06-20 16:00:32

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲18日前往金門，參與民眾黨金門聯絡處揭牌典禮。會後接受媒體訪問時，柯文哲提出「金廈大橋」概念，事後也引發各界議論。對此柯文哲今（20）日表示，純粹就經濟上合作，可以降低許多不必要的成本。至於外界質疑金廈大橋是否方便共軍未來進攻金門？柯文哲則笑著回應「怎麼不是方便我們國軍反攻大陸？奇怪了，這麼沒有志氣？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲表示，從實務上來講，金門的社會營運成本是急需解決的問題。「你要知道，現在台電一年補貼金門發電成本20億，因為都要透過運油的方式讓金門當地發電，成本相當高。」柯文哲說，若直接從廈門接電到金門，一度電的成本大概就差了15元，「也就是說，從經濟面上合作，或讓整個社會營運成本更低。」

不過話鋒一轉，柯文哲也質疑，自己提的是經濟層面的考量，「但今天很多人拿來做政治議題的討論」。柯文哲也舉例，現階段「小三通」的政策，是當今總統蔡英文在陸委會擔任主委時所做的，「說穿了金廈大橋只是目前小三通運作更有效率而已，所以我一直無法理解，那些民進黨的徒子徒孫，怎麼在反對他們總統當年訂的還引以為傲的政策？」

而針對議員林穎孟指稱金廈大橋是方便共軍入侵台灣，柯文哲則直言「你說那是方便解放軍進攻？怎麼不是方便我們國軍反攻大陸？奇怪了，這麼沒有志氣？」

柯文哲提金廈大橋　鄭運鵬：搞不好還會提兩岸高鐵

與柯文哲會面2小時　「虧雞福來爹」：未談台南市長選舉

苗博雅要公務員朗讀PTT貼文　柯文哲：想到文化大革命

不結婚會有麻煩？柯文哲：屁股化膿會沒人幫你換藥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀