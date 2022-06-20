金廈大橋引發討論　柯文哲：小三通是蔡英文政策

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲18日前往金門，參與民眾黨金門聯絡處揭牌典禮。會後接受媒體訪問時，柯文哲提出「金廈大橋」概念，事後也引發各界議論。對此柯文哲今（20）日表示，純粹就經濟上合作，可以降低許多不必要的成本。至於外界質疑金廈大橋是否方便共軍未來進攻金門？柯文哲則笑著回應「怎麼不是方便我們國軍反攻大陸？奇怪了，這麼沒有志氣？」
柯文哲表示，從實務上來講，金門的社會營運成本是急需解決的問題。「你要知道，現在台電一年補貼金門發電成本20億，因為都要透過運油的方式讓金門當地發電，成本相當高。」柯文哲說，若直接從廈門接電到金門，一度電的成本大概就差了15元，「也就是說，從經濟面上合作，或讓整個社會營運成本更低。」
不過話鋒一轉，柯文哲也質疑，自己提的是經濟層面的考量，「但今天很多人拿來做政治議題的討論」。柯文哲也舉例，現階段「小三通」的政策，是當今總統蔡英文在陸委會擔任主委時所做的，「說穿了金廈大橋只是目前小三通運作更有效率而已，所以我一直無法理解，那些民進黨的徒子徒孫，怎麼在反對他們總統當年訂的還引以為傲的政策？」
而針對議員林穎孟指稱金廈大橋是方便共軍入侵台灣，柯文哲則直言「你說那是方便解放軍進攻？怎麼不是方便我們國軍反攻大陸？奇怪了，這麼沒有志氣？」