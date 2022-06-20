唐山打人事件受害者傷勢成謎　媒體採訪被拒

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自由亞洲電台引述南方快訊記者報導指出，根據影片紀錄的醫院影像，醫院現場見不到傷者的父母、家人，但病房有多人看守。
這名記者提到，醫院一道門「進去應該是傷者治療的地區，駐紮的人員有6到7個，我不知道他們的身分」，此外影片也拍下給傷者的花束遭到攔截搜查。
中國諸多網友紛紛要求官方要給交代，尤其是傷者狀況，認為闢謠之後需要告訴大眾實情。
每日經濟新聞則表示，公布唐山暴力事件受害者近況是宜早不宜遲，即使當事人因傷情或其他因素無法發聲，醫院及有關部門也需將相關訊息即時公開，撫慰對此事關注的各方，保持訊息公開透明。
然而，唐山打人事件的輿論仍受官方控制。部分呼籲關注受害女子、分析事件發生狀況的貼文，在中國微博標註為「此內容為不實消息，已處理」的標籤。
貴州廣播電視台「百姓關注」的記者前往唐山做採訪時，甚至遭到當地派出所民警無端扣留，遭到暴力執法。
這名電台記者叫做張巍瀚，他前往唐山採訪受阻後回到貴州，才將情況以影片方式舉報當地警方。
據他的說法，當地警方將他按在地上進行搜身，他被卡脖子、按頭跪地，雙手被反扣在背後，一名警察對他破口大罵沒文化沒素質。之後，4、5名員警對他搜身，沒收身分證，手機隨身行動電源等隨身物品被扣押，還被要求出示手機聊天記錄。
他在派出所做了幾次筆錄，滯留了7、8個小時才離開，沒有任何的書面單據、證明、回執單。
事件爆出後，引發媒體界不滿，但影片發出後隨即被刪除。
張巍瀚除在群組感謝媒體的關注與報平安之外，又表示「發布視頻之後，因為各種原因，視頻目前我已經自己刪除了，我也接到通知，我個人不再對這件事情發表看法和言論，所以非常抱歉」。
除了上述貴州廣播電台記者受訪被阻外，據指出，濟南日報旗下的新黃河、鳳凰網也在唐山採訪時遭遇到困難。種種現象讓唐山打人事件再度壟罩陰霾。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110620