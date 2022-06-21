黃子佼愛女滿月「喝母乳拚回春」　笑喊：喝到不甜的

節目《Morning Show早安秀》主持人黃子佼升格當爸，他和孟耿如的愛女「黃玉米」剛滿月，黃子佼就在《早安進行式》主持人劉宸希的逼問下，自曝「喝母乳拚回春」。而黃子佼喜獲愛女，滿滿的感動，今天還出席最初的感動2.0互動展覽開展記者會
主持功力超強的黃子佼分享當新手爸爸的心情，將女兒神譬喻為「永遠不會退通告」的來賓，還要負責照顧這個來賓的喜怒哀樂：「她每一秒的情緒都在變，拍一個20秒的影片，她的表情也大概有15、20個吧，壓力很大。」此外，黃子佼不只要顧女兒，老婆孟耿如的心情同樣很重要，黃子佼說：「太太如果不快樂，奶水是不會甜的！」劉宸希馬上追問：「所以佼哥喝過唷？」黃子佼立刻大方承認：「喝過了，而且我剛好喝到不甜的！」說完全場大笑。
黃子佼認為餵寶寶喝母奶，等於是讓寶寶獲得對抗新冠病毒的天然護身符：「光聽到這點我就乾（杯）了！」搶女兒食物也就算了，愛開玩笑的黃子佼還加碼說：「接下來大家看到我，可能會感覺到我看起來越來越年輕，整個人回到Baby時期的膚質，回春了呢！」
秉著「Happy Wife, Happy Life（老婆開心，生活舒心）」的宗旨，黃子佼自謙會努力讓老婆開心，也會好好照顧女兒。新手爸變身曬娃魔人，黃子佼以女兒出生日期「519」為時間點，每天分享女兒萌照，黃子佼說：「在《Morning Show》聊的是人生故事，而在『519的玉米時光』，我就希望用一張（女兒的）照片，讓大家下班時有個好心情。」
※【NOWnews 今日新聞
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