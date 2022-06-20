行李托運設備零件來自中國軍工？桃機：要求檢討撤換

立委林俊憲今（20）日召開記者會，踢爆桃園國際機場第一航廈的「自助行李託運設備新建工程」標案中，運輸機得標廠商新鼎使用中國軍火國營企業廣州北方機電公司提供的零件。對此機場公司回應，審查該公司投標資料時並無廣州北方機電公司背景資料，已在17日發函新鼎、監造單位台灣世曦，要求檢討撤換不符規定的設備廠商，並優先使用國內生產之輸送機設備。
林俊憲爆料的標案為桃園機場「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，契約金額為3.56億元，在今（2022）年1月5日由新鼎系統公司得標，並由台灣世曦公司監造。桃機表示，相關材料及設備文件刻正由台灣世曦陸續審查中，其中「輸送機設備材料」尚未送審。
機場公司說明，新鼎公司投標資料中「輸送機」廠商建議為廣州北方機電公司，但當下並無該公司背景具體資料，機場公司及監造單位審標時因此未特別注意及深入查證，另評選階段之廠商簡報亦未說明該公司具體背景。
在得知外界反應後，機場公司在17日發函新鼎公司及台灣世曦公司，重申落實履行設備材料送審、查證、檢驗及查驗，採用產品之來源並應合乎規定與限制，同時也邀集監造單位及得標廠商召開會議，告知相關規定，要求檢討撤換不符規定的設備廠商，並優先使用國內生產之輸送機設備。
機場公司強調，桃園機場為國家門戶、且為重要關鍵基礎設施，機場公司感謝立法委員及外界的指教，後續將嚴格要求廠商落實材料及設備均須符合國家安全等相關法令規定，以最高標準檢視廠商履約情形，同時亦將恪盡把關職責，偕同監造單位依契約規定及相關規範標準嚴格審查，以最高標準檢視本案履約情形。