Tag人物／正港鐵漢柔情 匠人堅守百年失傳工藝

我是廣告 請繼續往下閱讀
17歲輟學進入鐵工廠 第一件鐵工獻給母親
鐵花窗早在日治時期的臺灣就被用在建築物上，至今仍可以看到當時所保留下來的鐵花窗，同時具備防護與美化的條件，不難看出在當時，臺灣作為亞洲第一現代化國家的雄心壯志，隨著世界風潮崛起，文藝復興風格的鐵窗於1920至30年代逐漸改為以幾何線條為主的樣式，而這些扭折的線條最仰賴模具的設計，以及鐵匠師傅的經驗累積製作而成，17歲的曾文昌因為家中經濟不好，即便考上了復興商工的電子科，還是自行辦理休學，跟著朋友到處去打工，甚至還在三溫暖工作過，經常出入這些三教九流的場合，曾文昌也因此從乖乖牌兒子，變成了經常打架鬧事讓媽媽頭痛的問題小孩。
曾文昌輟學後變成了整天惹事生非的不良少年，他的大伯父看不下去，直接丟了兩個選擇給曾文昌，看是要去修理怪手還是鐵工廠當學徒，讓他自己做決定，問曾文昌為何選擇了鐵工廠，他很乾脆的回：「因為離家近」，沒想到這個決定開啟了曾文昌與鐵工從此密不可分的鐵匠人生，曾文昌開始跟著鐵工師傅學藝，某日他看到母親清潔隊配給的推車又重又不好推，於是曾文昌的第一件鐵工作品就誕生了，他利用下班時間跟師傅借工具，製作了一台好推又好收納的推車給自己的母親，他遠遠看著，母親不停的向同事介紹這是兒子特地為她做的推車，眼神中盡是驕傲，讓曾文昌也不禁流下了鐵漢柔情的男兒淚。
鐵工廠改變了浪子一生 25歲自立門戶在頂樓創業
25歲的曾文昌決定自行創業開鐵工廠，他花了15萬元買了工具，以自己家頂樓開始了鐵工廠的事業，後來在大伯父的幫忙之下，才來到現在永燊達金屬工廠的店址，鐵工廠的業務中常有搭建鐵皮屋以及拆鐵窗的案子，然而看到以前師傅做的鐵花窗時還是會感嘆，鐵花窗的作工繁複，首先需要將鐵條裁切正確長度，再來要劃分等份，將要鑽圓孔方便之後打鉚釘，最後再進行組合打磨成品，這些工序曾文昌只有在學徒時看師傅做過，其中最難的步驟曾文宗認為非扭折莫屬，要將鐵條扭成柔美的線條，有時一整天下來，手臂舉不起來是家常便飯，等曾文昌開設鐵工廠時，這樣的技術早已被淘汰，曾文昌第一次接到鐵花窗的案子，是來自一位繼承家人老屋的客戶，因為是古厝的關係，屋主擔心不鏽鋼與老房子風格突兀，屋主從雲林不斷的開始找鐵工製作鐵花窗，但由於工法失傳、難度太高，因此才輾轉問到曾文昌，曾文昌一聽眼睛為之一亮，因為終於有機會做出一項可以展現技藝的作品了，為了這個案子，曾文昌還找到曾經的師父請益，要還原鐵花窗的技法。
鐵花窗代表了鐵工職人 技術淘汰了精神卻永留存
鐵花窗的成本高，常常曾文昌是不計成本的去堅持才完成的，有時一個月的時間都花在做鐵花窗上，所以這項投資報酬率真的並不高，賠錢也是常常發生的事情，但有些事情，曾文昌認為不能只想著賺錢，因此曾文昌秉持著復興鐵花窗的信念做這項工作，其實大多數會來找曾文昌做鐵窗花的顧客，一部分是感恩與懷念老一輩人的辛勞，另一部份想要重現孩童時期的記憶，而鐵花窗代表的，就是全臺灣老鐵匠不服輸的精神，即使明知道獲利不高，曾文昌仍然堅持要把技法再現，目前曾文昌的徒弟都是自己前來拜師，想要學習製作鐵花窗的工藝，曾文昌也會將自己的作品分享到粉專吸引日本、馬來西亞等客戶慕名來下單，曾文昌說：「有很多事情都會給你壓力，只有堅持下來你才可以看得到未來。」
【#Tag人物小檔案】
姓名：曾文昌
出生：1971年
學歷：復興商工電子科肄業
經歷：三溫暖小弟、鐵工師傅、鐵花窗職人
1996年 創立永燊達金屬
2007年 架設部落格分享鐵工知識
2018年 出版類自傳書籍《做鐵工的人》
2018年 創立臉書社團「大鐵工時代」