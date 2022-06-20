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大小震不停！石川縣2天狂搖10次　專家：與地殼變動有關

▲石川縣株洲市觀光地「見附島」因地震而土石崩落。（圖／美聯社／達志影像）
▲石川縣株洲市觀光地「見附島」因地震而土石崩落。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-20 16:15:39

日本石川縣能登地方繼19日觀測到規模5.4地震，最大震度6弱的地震後，造成6人受傷，今（20）日上午又在能登地方觀測到規模5.0的地震，產生劇烈搖晃。這兩天內能登地方大震小震不斷，更造成春日神社的石鳥居等建築倒塌，觀光地「見附島」也出現崩塌的情況，日本氣象廳表示，能登地方已一年以上持續有地震活動，目前仍會持續。

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根據《NHK》報導，石川縣能登地方在台灣時間（下同）20日上午9時半左右發生芮氏規模5.0地震，震央位於能登地方，深度14公里，最大震度5強出現石川縣珠洲市，但富山縣、北越地區、關東甲信越、岐阜縣、福島縣都有觀測到搖晃。所幸這起地震沒有引起海嘯的危險。

石川縣能登地方才在19日觀測到規模5.4地震， 最大震度6弱也出現在石川縣珠洲市。這起地震發生之後，該地區地震活動持續活絡。截至今年上午11時左右，觀測到震度1以上有感地震的次數約有10次。

在19日的地震發生之後，位於珠洲市的春日神社大鳥居也因此倒塌，鳥居從根部斷裂平躺在地上，樑柱也斷成好幾截，石塊全散落在地，神社人員表示，除石鳥居損毀外，神社內的石燈、台階也出現倒塌與受損。另外珠洲市觀光地「見附島」也在19日的地震之後部分地方崩塌，塵土全被吹起來。有民眾指出，「今天（19日）的搖晃時間比平常多3倍」、「太可怕了，第一次遇到這麼可怕的地震」。

▲春日神社的石鳥居因地震倒塌。（圖／美聯社／達志影像）
▲春日神社的石鳥居因地震倒塌。（圖／美聯社／達志影像）
日本氣象廳表示，往後約一週左右可能都還會有震度6弱程度的搖晃出現，呼籲該地區民眾提高警覺。氣象廳提醒，當搖晃程度達到震度5強，會呈現難以行走的狀態，提醒民眾要注意家具、牆面倒塌的情況。

針對能登地方觀測到震度5強的地震，東京大學地震研究所教授古村孝志表示，該地區從2018年開始地震活動十分活躍，現在似乎是地震活動活絡度增加的時期，有群發性地震活動的情況。古村預測「未來一週都會出現強烈搖晃」，該地區可能長期會有地震活動，呼籲民眾做好準備。氣象廳表示，自從2018年開始觀測到小規模的地震，從2020年12月以後，該地區地震越來越活躍，特別是從2021年春天以後，震央逐漸移轉、活動也愈發頻繁，觀測到震度1以上有感地震的次數已多達150次以上。

專家指出，地震頻發應該與地殼變動有關，2020年12月左右有觀測到地面隆起，今年也持續發現地殼變動的跡象，從過去到現在，珠洲市觀測點的地面已經隆起足足有4公分左右。由於該地地區周圍並沒有火山，因此專家也認為這樣的變化相當罕見。


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