中市府科博館聯手打造 中央公園具台灣低海拔植物特色

臺中市府建設局今日與國立自然科學博物館簽訂合作備忘錄，雙方將聯手打造中央公園成為全臺唯一具有臺灣低海拔植物特色的公園，讓美麗的中央公園綠化再升級。





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科博館自2020年2月以來，即開始協助中央公園的綠化建設，根據公園落成後原有基礎，積極規劃發展三大特色植栽展區，今日簽約現場更精選12種臺灣原生具觀賞價值樹種贈與臺中市政府。





國立自然科學博物館館長焦傳金表示，臺中中央公園占地67.34公頃，兼具生態、滯洪、減災、減碳及遊憩等功能，如今有了科博館加入，可增加臺灣原生樹種栽種，提高物種多樣性，同時提升公園生態保育、環境教育、城市綠化指標公園等功能，發揮「1＋1>2」的影響力。





▲中市府與科博館將聯手打造中央公園成為全臺唯一具有臺灣低海拔植物特色的公園。（圖／中市建設局提供）

在今天臺灣原生方舟計畫合作備忘錄簽訂會中，科博館精選具觀賞及綠化價值的12種臺灣低海拔植物，包含：降真香、天料木、毛柱郁李(庭梅)、栓皮櫟、珊瑚樹、青脆枝、金新木薑子、六翅木、鐵色、大果厚殼桂、三蕊楠、臺灣三角楓等贈予台中市政府。這12種可再區分出「臺中在地」、「特用功能」、「珍稀瀕危」三大特色，科博館允諾，未來將有超過百種原生植物將陸續贈予中央公園。





科博館植物園科科長胡維新說，屬於「臺中在地」植物如「降真香、天料木、毛柱郁李(庭梅) 」，主要分布大坑、大肚山區，開花都具觀賞價值；大甲溪沿線的「栓皮櫟」是落葉性樹種，能適應季節性乾旱環境，樹幹可耐火燒。「特用功能」植物則有具防火性的「珊瑚樹」、含抗癌成分的「青脆枝」





胡維新說，這12種植物中，許多在原生地數量稀少，已被植物紅皮書列入「珍稀瀕危」物種，包括「金新木薑子、六翅木、鐵色、毛柱郁李(庭梅)、大果厚殼桂、三蕊楠、臺灣三角楓」。至於選用這些樹種不僅為了美觀，也讓中央公園扮演稀有物種移地保育及教育推廣的任務。





胡維新分享，植物是有機生命，若在中央公園栽植的樹木能正常開花結實，代表它能適應臺中氣候環境，屆時將成熟種子培育成苗，就可以進一步供給校園、公園綠地、行道樹進行綠化，公園即化身為原生樹種綠化推廣中心。



