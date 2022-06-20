COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

彰化3兄弟餓成皮包骨！癱地失去意識　老大高燒不幸離世

▲彰化縣和美鎮好修里，有一家葉姓3兄弟生活貧苦，經常三餐不繼，3人餓到骨頭到凸出來成「皮包骨」。（圖／翻攝自賴清美臉書）
▲彰化縣和美鎮好修里，有一家葉姓3兄弟生活貧苦，經常三餐不繼，3人餓到骨頭到凸出來成「皮包骨」。（圖／翻攝自賴清美臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 17:01:56

彰化縣和美鎮好修里，有一家葉姓3兄弟生活貧苦，經常三餐不繼，3人餓到骨頭到凸出來成「皮包骨」，議員賴清美及里長陳信義17日前往探視時，驚見老大、老二服藥過量、意識不清，緊急送醫，今（20）日傳出不幸的消息，3兄弟中的老大，在下午3點多過世，詳細死因仍待查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲彰化3兄弟「餓到瘦成皮包骨」，倒在房內奄奄一息。（圖／翻攝自賴清美臉書）
▲彰化3兄弟「餓到瘦成皮包骨」，倒在房內奄奄一息。（圖／翻攝自賴清美臉書）
據了解，這一戶三兄弟，老大62歲、老二60歲、老三53歲，僅老三被列冊中低收入戶，並可領取輕度身障生活補助3000元，另兩人因有祖產無法列為補助對象，全家僅有老二有基本生活自理能力，可以打零工月賺1萬多養家糊口，但是碰上疫情沒工作，現在全靠補助過活，經常過著有一餐沒一餐的生活。

葉家老二17日疑因生活過於困苦、企圖尋短，因服藥過量而昏迷，隨後又發現老大服用不明液體，倒臥在後方矮屋，所幸剛好踫上前往探視的賴清美與陳信義，才趕緊將三人送醫，當救護人員到場時，問老三「多久沒吃飯」了，他用虛弱的語氣回「有，我很喜歡吃飯」，讓在場人員相當不捨。

葉家3兄弟餓到瘦骨嶙峋的消息，引起社會譁然，3人送醫後，老大因血壓血糖偏低，因細菌感染及營養不良引起的菌血症，出院後又發高燒，在今天下午三點多不幸離世，詳細死因仍待查。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

月領3000餓到骨凸！彰化3兄弟瘦成皮包骨　癱地失去意識

新店大貨車恍神自撞橋墩！90度翻覆卡護欄　驚悚畫面曝

六都疫情下降3成！羅一鈞預估：本週每日確診數低於5萬例

旅行團即起取消「3劑禁令」！沒打滿需48小時「快篩陰」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀