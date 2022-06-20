彰化3兄弟餓成皮包骨！癱地失去意識 老大高燒不幸離世
彰化縣和美鎮好修里，有一家葉姓3兄弟生活貧苦，經常三餐不繼，3人餓到骨頭到凸出來成「皮包骨」，議員賴清美及里長陳信義17日前往探視時，驚見老大、老二服藥過量、意識不清，緊急送醫，今（20）日傳出不幸的消息，3兄弟中的老大，在下午3點多過世，詳細死因仍待查。
據了解，這一戶三兄弟，老大62歲、老二60歲、老三53歲，僅老三被列冊中低收入戶，並可領取輕度身障生活補助3000元，另兩人因有祖產無法列為補助對象，全家僅有老二有基本生活自理能力，可以打零工月賺1萬多養家糊口，但是碰上疫情沒工作，現在全靠補助過活，經常過著有一餐沒一餐的生活。
葉家老二17日疑因生活過於困苦、企圖尋短，因服藥過量而昏迷，隨後又發現老大服用不明液體，倒臥在後方矮屋，所幸剛好踫上前往探視的賴清美與陳信義，才趕緊將三人送醫，當救護人員到場時，問老三「多久沒吃飯」了，他用虛弱的語氣回「有，我很喜歡吃飯」，讓在場人員相當不捨。
葉家3兄弟餓到瘦骨嶙峋的消息，引起社會譁然，3人送醫後，老大因血壓血糖偏低，因細菌感染及營養不良引起的菌血症，出院後又發高燒，在今天下午三點多不幸離世，詳細死因仍待查。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995